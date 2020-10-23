Министерство внутренних дел подытожило случаи нарушения избирательной кампании в Украине. С ее начала правоохранители открыли 556 уголовных дел, а также составили 1 581 протокол об административных нарушениях.

Статистика нарушений избирательного процесса

Всего в полицию поступило 7 048 сообщений, связанных с избирательным процессом. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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По словам главы МВД Арсена Авакова, за время предвыборной кампании обнаружили несколько "сеток" подкупа избирателей.

В частности, в Одессе за попытку организовать избирательную "сетку" задержали группу людей. Среди них был и глава избирательной комиссии. Еще одну "сетку" обнаружили в Черниговской области.

Во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений райгосадминистрации Бахмача правоохранители обнаружили списки избирателей по схеме "десятников" и 66 тысяч гривен,

– сообщил Аваков.

По предварительным подсчетам, сеть охватывала более 5 000 человек.



Статистика нарушений избирательного процесса / Фото МВД

Контроль порядка в день выборов

Министр призвал кандидатов и избирательные штабы не прибегать к "грязным" схемам в день голосования.

"МВД жестко настроено реагировать на нарушения. На дежурство выведено достаточно оперативных групп, в готовности находятся все подразделения – от авиации до взрывотехников", – добавил глава МВД.

В целом к обеспечению общественной безопасности и порядка во время местных выборов привлекут почти 140 тысяч сотрудников МВД.

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Справка. 25 октября в Украине пройдут местные выборы. Выбирать мэров, партии в городской и областной советы. Об избирательном процессе больше читайте по ссылке.