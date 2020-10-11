В Харькове группа молодых людей атаковала агитаторов "ЗеКоманди". Злоумышленники были вооружены ножами и представились сторонниками действующего городского головы города Геннадия Кернеса. Инцидент произошел примерно в 20:00 11 октября. Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер осудил эти события, отметив, что у конкурентов сдают нервы.

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Об инциденте в телеграме сообщил журналист Андрей Павловский. Также он выложил соответствующее видео.

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"Только что в Харькове группа молодых людей, представившись сторонниками мэра Геннадия Кернеса, с ножом напала на агитаторов "ЗеКоманды", – отметил Павловский.

В полиции пока инцидент не прокомментировали. Журналисты 24 канала пытаются связаться с харьковскими правоохранителями, чтобы уточнить информацию. Как только нам что-то будет известно – мы обязательно об этом напишем.

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Как отреагировал на нападение Кучер

Как отметил глава Харьковской ОГА в Фейсбуке, нападение совершили малолетние хулиганы. А их скандирования о поддержке действующему мэру Кернесу он расценивает как "провокацию с целью столкнуть между собой его и Кернеса".

Не получится! Провокаторов найдут и жестоко накажут. Материалы уже передали в полицию,

– заявил Кучер.

Также он обратился ко всем участникам избирательной гонки с утверждением, что "Харьков – территория мира и порядка".

"Выборы закончатся, нам всем здесь дальше жить. Тайное рано или поздно станет явным, а наказание будет максимально жестким. Давайте уважать друг друга и не делать глупостей", – подчеркнул чиновник.

Что этому предшествовало

Заметим, что накануне Кучер в фейсбуке выставил фото с портретом Геннадия Кернеса. Подписал он свое сообщение словом "Тренер".

К слову, как Кучер, так и Кернес будут соревноваться за должность городского головы Харькова на выборах 25 октября.

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