Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов решил баллотироваться на выборах в Киевсовет от партии "Голос". Он возглавит список политсилы на местных выборах.

Почему Нефьодов идет на выборы от "Голоса"

По словам Нефьодова, он решил идти на выборы, "потому что хоть и вернулся в бизнес", считает нужным "посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше". Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

Интересно Максима Нефьодова освободили от должности главы таможенной службы: что о нем известно

Экс-глава Гостаможслужбы отметил, что окно возможностей в правительстве сейчас закрылось, поэтому он решил попробовать что-то изменить в Киеве, где родился и живет. По его словам, сейчас в Украине вместо реформ в большинстве сфер происходит "эрозия и отступление".

Свое желание идти именно с партией "Голос" Нефьодов объяснил тем, что эта партия близка к его взглядам – как экономическим, так и этическим.

У меня нет недвижимости за рубежом или имений в закрытых коттеджных городках, я хожу пешком по улицам, стою в пробках, дышу этим воздухом и моюсь под "прекрасно очищенной" водой из Днепра,

– отметил Нефьодов.