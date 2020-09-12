Нефьодов объявил о походе на выборы в Киевсовет от "Голоса": что известно
Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов решил баллотироваться на выборах в Киевсовет от партии "Голос". Он возглавит список политсилы на местных выборах.
Почему Нефьодов идет на выборы от "Голоса"
По словам Нефьодова, он решил идти на выборы, "потому что хоть и вернулся в бизнес", считает нужным "посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше". Об этом он написал на своей фейсбук-странице.
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Экс-глава Гостаможслужбы отметил, что окно возможностей в правительстве сейчас закрылось, поэтому он решил попробовать что-то изменить в Киеве, где родился и живет. По его словам, сейчас в Украине вместо реформ в большинстве сфер происходит "эрозия и отступление".
Свое желание идти именно с партией "Голос" Нефьодов объяснил тем, что эта партия близка к его взглядам – как экономическим, так и этическим.
У меня нет недвижимости за рубежом или имений в закрытых коттеджных городках, я хожу пешком по улицам, стою в пробках, дышу этим воздухом и моюсь под "прекрасно очищенной" водой из Днепра,
– отметил Нефьодов.
Кто такой Максим Нефьодов?
Украинский политик с 2015 года работал в Министерстве экономики, где занимался вопросом государственных закупок, в частности создание системы Prozorro. Сначала он был заместителем министра Абромавичюс, а впоследствии – Степана Кубива.
С июля 2019 до апреля 2020 года Нефедов возглавлял Государственную таможенную службу. Уволили его из-за невыполнения таможенных поступлений и якобы плохих результатов в борьбе с контрабандой. За 2019 год и первый квартал 2020 поступления таможенных платежей в бюджет были на 76 миллиардов гривен меньше, чем закладывалось в планы.