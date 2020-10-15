В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний, где принимают пациентов с COVID-19, прошли следственные действия. Правоохранители решили проверить, кто из политиков пиарится на помощи. Копы нашли документы партий "Наш край" и "Слуга народа".

Началось все с того, что в рамках предвыборной кампании депутат от политсилы "Наш край" Юрий Кормышкин написал в фейсбуке о ремонте в больнице, сообщает местное издание "Мой город". Он обратился к своему оппоненту, отцу депутата Андрея Вадатурского, попытавшись задеть его.

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Впрочем, на пост отреагировали следователи, усмотревшие в хвастовстве благотворительностью попытку предвыборного подкупа.

Что проверяли полицейские

Придя в больницу, правоохранители начали искать документы, которые бы свидетельствовали об оказании помощи больнице политическими деятелями. Как оказалось, Кормышкин передавал заведению еще и медицинские препараты. Учитывая то, что исполняющая обязанности директора больницы баллотируется на выборах от "Нашего края", факт косвенного подкупа избирателей доказать будет не очень сложно.

Кроме документов об оказании помощи от политсилы Кормышкина также нашли бумаги, свидетельствующие о передаче больнице необходимых вещей от партии "Слуга народа".

Что говорят копы

В полиции области подробностей об открытом деле не сообщают. Официально правоохранители лишь утверждают о проведении досудебного расследования подкупа избирателей. А также напоминают о том, что наказание за соответствующее преступление предусматривает до шести лет заключения.