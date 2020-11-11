Уже 15 ноября 2020 года одесситы второй раз за последние три недели будут избирать мэра города. Во второй тур вышли действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от "ОПЗЖ" Николай Скорик. Про первого говорят, что он имеет российский паспорт, второй пытался затащить Одессу в "русский мир".

Насколько оправданы опасения жителей Одессы, которые не хотят возвращаться в сине-белые времена? Пришло время поближе познакомиться со вторым претендентом на победу во втором туре выборов мэра Одессы. Кто такой Николай Скорик – читайте в материале 24 канала.

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Биография Скорика

47-летний одессит Николай Скорик (на 7 лет моложе своего оппонента) в большой политике гораздо дольше своего визави. Весной 2006 года тогда председатель правления "Имэксбанка" и помощник нардепа-регионала Леонида Климова становится председателем Одесского облсовета. Безусловно, помогли тесные дружеские связи семей Скориков и Климовых.

Крупный на тот момент финансист принял к себе в команду молодую поросль и повел вверх по карьерной лестнице. Сколько лет прошло – "Имэксбанк" обанкротился, Климов уже сошел с политической орбиты, а у Николая Скорика все в порядке. Получается, что ученик превзошел учителя.

Факты

Родился 27 ноября 1972 года в Одессе.

В 1994 году окончил Одесский политехнический институт.

Жена – Наталья Владимировна Скорик, воспитывают дочь Маргариту и сына Виктора.

Николай Скорик с женой на ОМКФ / Фото "Думская"

Карьера в политике

34 – летний Скорик не просто возглавил Одесский областной совет – он мимоходом стал не последним человеком в областной организации "Партии регионов". Нынешний кандидат в мэры получил руководство над областным советом в спокойное, во всех смыслах удобное время. Доллар по пять, Ющенко – президент, демократии - пруд пруди. Младорегионалы на местах в то время заняли беспроигрышную тактику: можно было свободно критиковать власть и пиариться за бюджетный счет на банальных вещах (открывать дороги после ямочного ремонта и газораспределительные станции в депрессивных селах), а народ это спокойно принимал.

Николай Скорик не был конфликтным человеком, а потому легко нашел общий язык с губернатором из "Нашей Украины" Николаем Сердюком. Это был славный союз, политики-хозяйственники повсюду появлялись вместе, и даже в одной машине ездили по Одесской области. При этом Николай Скорик помог своему патрону Виктору Януковичу выиграть президентские выборы, после которых... оказался не нужен команде победителей именно в Одессе. Далее, в 2010-м была командировка в Крым.

Последний министр Крыма и срочный возврат

Осенью 2013-го Скорик возвращался на родину после трехлетней ссылки в Крым. Там он работал в команде ныне покойного Василия Джарты, возглавляя министерство финансов.

По сути, Скорик был последним, кто официально отвечал за финансы полуострова до прихода "зеленых человечков". После Скорика в Крыму уже был рубль.

О своем том периоде кандидат в мэры Одессы вспоминает неохотно, хотя добавляет – ему не стыдно смотреть крымчанам в глаза. Видимо, эта уверенность пришла к Скорику после легендарной фразы Медведева: "Денег нет, но вы держитесь".

Губернатор Скорик / Фото пресс-службы Одесской ОГА

Неизвестно, сколько бы времени сейчас нардеп сидел в Симферополе, если бы вокруг Януковича не стали меняться кланы и советники. Одесса одновременно потеряла и мэра, и главу обладминистрации. Тушить пожар пригнали именно Николая Скорика. Так он стал губернатором крупнейшей области в государстве.

Николай Скорик о своем величайшем карьерном свершении:

Человек президента пытался заниматься хозяйственной деятельностью, разъезжать по области. Все бы ничего, но в Киеве в это время начинался Евромайдан. Протестные настроения распространялись на всю страну, Одесса не стала исключением. Скорик взял на себя общее руководство по противодействию одесским росткам Революции Достоинства.

Под эгидой Януковича / Фото пресс-службы Одесской ОГА

Настоящий лидер одесского "Антимайдана" в 3 эпизодах

Эпизод первый. 24 ноября 2013 года Николай Скорик по сути санкционировал разгон одесского "Евромайдана" у Дюка. Правоохранители, применив силу к митингующим, напали на палаточный городок. Губернатор Скорик аплодировал этому решению силовиков, заявив что Дюк и Потемкинская лестница – не место для таких сборов.

Этим заявлением Николай Скорик сильно обвалил свои позиции как компромиссного руководителя. В обществе продолжало расти напряжение, и тогдашний глава ОГА постепенно терял контроль над ситуацией. Его перестают воспринимать журналисты оппозиционных режиму Януковича СМИ и проевропейские общественные деятели. Например, после диктаторских законов 16 января 2014 года он взял и вроде как выслушал журналистов, которые по мановению руки оказались "клеветниками" и "разжигателями". Но репутация губернатора все равно резко шла по наклонной. Прозвище "Коля-тетрис" закрепилось за ним после того, как он решил защитить здание ОГА бетонными плитами. Чтобы "радикалы" и "националисты" не захватили.

Губернатор Скорик переходит красные линии / Фото "Український тиждень"

Эпизод второй. 19 февраля 2014 года очередной митинг под стенами обладминистрации. Собираются представители разных лагерей. Вдруг, ниоткуда взялись титушки, избивающие журналистов и сторонников Евромайдана. А глава области как ни в чем ни бывало отсиживается у себя в кабинете.

Разгон одесского Евромайдана:

Эпизод третий. 3 марта 2014 года, в Киеве гибнут люди, Янукович убегает из страны, а Одесскую ОГА идут захватывать общественные организации сепаратистского толка. Жалкая попытка Николая Скорика поставить на место любителей России не увенчалась успехом, и губернатор снова направился в свой кабинет. Он отсиделся в помещении, когда над зданием администрации практически подняли флаг России.

За флаг Украины тогда бились общественные активисты и даже недавние соратники Скорика по Партии регионов, но только не губернатор Скорик. Не удивительно, что после бегства Януковича Скорик на своем месте долго не задержался. В тот же день третьего марта и. о. президента Турчинов подписал указ об увольнении Николая Скорика с должности главы Одесской обладминистрации.

Антимайдановцы захватывают Одесскую ОГА:

Отсидеться и переродиться

Казалось бы, Николаю Скорику самое время залечь на дно или даже подумать об эмиграции. Но он начал крутиться вокруг обновленной "Сильной Украины" Сергея Тигипко. Экс-вицепремьер в правительстве Азарова думал, что Скорик мобилизует электорат политического проекта в области – Тигипко шел в президенты, напомним. Однако стороны, как стало известно позже, не договорились по деньгам. И Скорик уже выплыл в рядах старых друзей, которые назвались "Оппозиционным блоком".

Николая Леонидовича было непривычно видеть не в Балте или Кодыме, а в Донецкой области. На кону был пропуск в Верховную Раду и постоянный прайм-тайм на подшефных политпроекту каналах. Об одесских проблемах Скорик тоже не забывал, так, на теме "2 мая" Скорик и его однопартийцы пиарились регулярно.

Скорик и другие бывшие регионалы пиарятся на костях / Фото "Украинские новости"

Скорик во время раскола в "Оппоблоке" занял, как оказалось, выигрышную половину, когда последовал за Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным к Медведчуку в "Оппозиционную платформу "за жизнь". В 2019 году он был единственным одесским представителем партии, кто попал в проходную часть списка партии на выборах в парламент. Там Скорик отблагодарил исторической первой схваткой 9 созыва. Оппонентом был не менее одиозный Николай Тищенко.

Схватка Тищенко и Скорика – смотрите на видео:

В 2020" ОПЗЖ " еще раз подтвердила свою веру в Скорика.

Скорик – кандидат от группы влияния Медведчука / Фото пресс-службы "ОПЗЖ"

Несмотря на сильные подводные течения в пророссийских силах (а сейчас в Одессе две линии ОПЗЖ – Вадима Столара и Сергея Левочкина), Николай Скорик все же был выдвинут в мэры. И даже уверенно прошел во второй тур. Позади остался кандидат от действующей партии власти – Олег Филимонов, а также кандидат от политсилы Порошенко – Петр Обухов.

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Выборы 2020 и 2 тур

Откровенно говоря, выиграть Николаю Скорику может помочь только чудо или масштабные фальсификации (но для этого нужен админресурс и деньги). В первом туре он набрал 39 с половиной тысяч голосов, что на 38 тысяч меньше, чем у его конкурента Геннадия Труханова.

Впрочем, в штабе Скорика надежду не теряют. Его уже публично поддержали одесские политические тяжеловесы бывший "БППшник" Дмитрий Голубов, бывший "нашеукраинец" Евгений Червоненко и друг, бывший председатель ЦИК Сергей Кивалов.