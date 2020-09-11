Николай Стариченко написал заявление о сдаче полномочий главы и депутата Киевского областного совета. Свое решение он мотивировал тем, что накануне выборов в политикуме активизировались "инсинуации, интриги и грязные технологии".

Соответствующее заявление Николай Стариченко опубликовал на своей фейсбук-странице.

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Написал заявление о сдаче полномочий главы и депутата Киевского областного совета. Это связано с рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании и в которых участвовать никогда не буду,

– аргументировал решение Стариченко.

При этом он отметил, что недавно в областном совете создали депутатскую группу "За демократические инициативы Президента Украины Владимира Зеленского", в состав которой вошел и он. "Поддерживаю это решение депутатов. Однако, подчеркиваю, что создание такой группы не означает мой переход или депутатского корпуса в ряды политической партии "Слуга народа".

В итоге он сказал: уходит из политики и участвовать в выборах 2020 не будет.