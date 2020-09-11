В выпуске "О главном" за 3 июня – местные выборы может усложнить законопроект, который уже приняли в первом чтении, который позволяет ребенку, достигшему 16 лет, менять отчество без согласия родителей. Вероятно, так будут создавать клонов и дезориентировать избирателей. 3 июня Львовщина установила собственный антирекорд по количеству новых больных. За сутки в области обнаружили 96 новых больных.

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С 5 июня Украина возобновляет внутреннее авиасообщение, а с 15-международное. Также с 5 июня планируют разрешить кафе и ресторанам начать принимать посетителей внутри заведения.

Компромат на голову ОП Андрея Ермака, его кума -нардепа Николая Тищенко и бывшего депутата Киевсовета и застройщика Дениса Комарницкого обнародовал и передал правоохранителям нардеп Гео Лерос. Он написал заявление в НАБУ.

Пешеходы теперь тоже будут платить за нарушение правил дорожного движения. За соответствующий законопроект сегодня проголосовали 277 нардепов. За переход проезжей части в неустановленных местах придется заплатить 255 гривен, а если пешеход был пьян – 510 гривен.