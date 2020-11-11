В Одессе правоохранители предотвратили фальсификации второго тура выборов на пост мэра города. Поддельную документацию обнаружили в офисе одного из общественно-политических деятелей.

Работники Службы безопасности Украины нашли сотни поддельных бюллетеней для голосования. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Согласно информации правоохранительных органов, бюллетени были идентичными по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности. Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц, добавили в СБУ.



Бюллетени были идентичными оригинальным документам / Фото пресс-службы СБУ

СБУ уже начала уголовное производство по факту фальсификации избирательных документов. Санкция статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы / Фото пресс-службы СБУ

Согласно данным издания "Думская", обыски проходили в офисе политика Дмитрия Голубова, который является представителем политической партии ОПЗЖ. Именно там, по данным СМИ, обнаружили поддельную документацию.



Поддельная документация / Фото "Думская"

Справка. Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября. За кресло городского головы будут соревноваться действующий городской голова Геннадий Труханов и нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик.