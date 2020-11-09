Территориальная избирательная комиссия Одессы обещала к утру 9 ноября переработать протокол с результатами выборов. Все потому, что предыдущий якобы уничтожил компьютерный вирус. Однако нового протокола до сих пор нет, а председатель комиссии не отвечает на звонки.

Глава Одесской ТИК Алексей Бершавский не отвечает на звонки журналистов и других членов комиссии. Сейчас его местопребывание неизвестно. Об этом сообщает "Думская".

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В помещении, где должна работать комиссия, находится всего 4 члена ТИК. Никто из них не знает, что будет происходить дальше и когда подведут итоги выборов. В то же время срок для установления результатов выборов в Одесский областной совет истек еще вечером 6 ноября.

По данным издания, киберполиция уже заинтересовалась компьютерным вирусом, который якобы уничтожил протокол.

Что известно об уничтожении протокола Одесской ТИК

Местная ТИК планировала объявить результаты выборов вечером 8 ноября. Однако члены комиссии внезапно сообщили, что должны переработать протокол, потому что предыдущий уничтожил вирус.

На голосовании все члены ТИК единодушно поддержали предложение перенести объявление результатов выборов на утро 9 ноября.



Результаты местных выборов в Одессе / Инфографика 24 канала