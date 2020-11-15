В Одессе якобы заминировали избирательный участок: полиция проверяет информацию
В Одессе 15 ноября, в день голосования на местных выборах, сообщили о заминировании здания, в котором находится избирательная комиссия. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Заминировании избирательного участка в Одессе
В полицию позвонил мужчина и рассказал, что здание на улице Косивской заминировано. Сейчас там расположена территориальная избирательная комиссия. Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
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На место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Правоохранители проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ.
В Одессе якобы заминировали избирательный участок
Правоохранители обследуют здание, в которым находится избирательная комиссия в Одессе / Фото Суспильне Одесса
Что известно о выборах в Одессе
- Во время первого тура выборов по мэра Одессы ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.
- Поэтому в городе 15 ноября запланировали второй тур голосования.
- В него вошли действующий мэр города Геннадий Труханов и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик.
- В день выборов 15 ноября наблюдатели обнаружили нарушения на избирательных участках в Одессе.
- В частности, на одном из участков сейф с бюллетенями открыли еще до начала заседания, на другом – голосования началось на час позже. Все потому, что члены комиссии заменяли секретаря.
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