В Одессе 15 ноября, в день голосования на местных выборах, сообщили о заминировании здания, в котором находится избирательная комиссия. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Заминировании избирательного участка в Одессе

В полицию позвонил мужчина и рассказал, что здание на улице Косивской заминировано. Сейчас там расположена территориальная избирательная комиссия. Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

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На место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Правоохранители проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ.



В Одессе якобы заминировали избирательный участок

Правоохранители обследуют здание, в которым находится избирательная комиссия в Одессе / Фото Суспильне Одесса

Что известно о выборах в Одессе