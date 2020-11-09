Территориальная избирательная комиссия в Одессе планировала объявить результаты выборов в областной совет вечером 8 ноября. Но так этого и не сделала – "вирус в компьютере" уничтожил протокол.

Вечером 8 ноября Одесская ТИК планировала объявить результаты выборов в областной совет. Но за 15 минут до начала журналистам сказали, что объявления не будет. О ситуации рассказало " Общественное ".

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Представители Теризбиркома сообщили, что должны переделать протокол. Мол, его внезапно уничтожил компьютерный вирус.

И вот через этот вирус компьютер выдает ошибку, а значит – невозможно установить результаты голосования.

Все члены ТИК голосованием единогласно поддержали предложение перенести объявления результатов на утро 9 ноября. Протокол обещают переделать – разумеется, уже на другом компьютере.



ТИК в Одессе решила переделать протокол из-за вируса на ПК / Фото "Думская"

25 октября состоялись местные выборы в Украине , люди голосовали за своих представителей в органах местного самоуправления на всех уровнях. По данным ЦИК, проголосовали 36,88% избирателей (10 556 621 человек).