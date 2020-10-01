В Одесской области чиновник мэрии и по совместительству городской депутат хотел заплатить деньги членам избиркома. За это они должны были не регистрировать кандидатов от политсилы-конкурента.

Мужчина просил не регистрировать на выборах конкурентов

Случай подкупа обнаружили в городе Подольске. О такой незаконной деятельности городского избранника сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Деньги членам избирательной комиссии предлагал глава одного из управлений горсовета. За взятку мужчина просил не только не регистрировать невыгодных его политсиле конкурентов, но и посодействовать в решении нужных партии вопросов.

На такой шаг городской депутат пошел не сам. Его действия координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он, в свою очередь, имеет общие бизнес-интересы с одним из нардепов.

Курировал действия депутата горсовета один из руководителей облсовета

Злоумышленники надеялись, что победа на местных выборах, изрядно поспособствует развитию их бизнеса.

Чиновника мэрии поймали с поличным, когда он принес деньги – 10 тысяч гривен одному из членов избиркома. Сейчас продолжается досудебное расследование по делу.

Мужчина принес члену избиркома 10 тысяч гривен / Фото пресс-службы прокуратуры Одесской области

Факт подкупа зафиксировали в Подольске / Фото пресс-службы прокуратуры Одесской области

Действиями городского депутата руководил один из руководителей облсовета / Фото пресс-службы прокуратуры Одесской области