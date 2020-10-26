В Одесской области в день выборов четырем членам избирательных участков стало плохо. Пришлось вызвать карету "скорой".

Неприятных инцидентов во время местных выборов 25 октября в Одесской области не удалось избежать. Об этом сообщил на брифинге глава ОГА Максим Куцый, пишет 24 канал.

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В день выборов четырем членам избирательных участков стало плохо. Пришлось вызывать "скорую". В результате медики госпитализировали одного из членов комиссии. У него диагностировали гипертонический криз.

К слову, Куцый отметил, что в области 881 участок уже закончил подсчет голосов. 36 участков должны пересчитать голоса.

Для членов избирательной комиссии вызвали "скорую" / Фото "ХО"

Обратите внимание! 25 октября в Украине прошли местные выборы. О том, как украинцы голосовали, какие нарушения зафиксировали и каковы результаты экзитполов читайте по ссылке.