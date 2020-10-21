В Одесской области взорвали машину: в ней был кандидат в депутаты
В районе автозаправки возле села Курган Одесской области 21 октября прогремел взрыв. Сработало взрывное устройство, которое установили у дороги. От взрыва пострадал кандидат в депутаты облсовета от ВО "Батькивщина" Андрей Бабенко.
Бабенко выжил – это уже второе покушение на него. Об инциденте сообщает "Думская".
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В результате взрыва машина была поражена металлическими шариками. Как рассказал помощник Бабенко, они ехали на встречу с избирателями, когда произошел взрыв.
Машина серьезно пострадала, а также досталось и самому Бабенко – в голову попала один из шариков.
Андрей Бабенко после нападения на машину / фото "Думская"
Бабенко находится в частной больнице, его готовят к операции.
У места происшествия обнаружили детонатор / фото "Думская"
Смотрите видео о последствиях взрыва:
Перший раз на Андрія Бабенка здійснили замах у 2018 році. Тоді він також постраждав від вибухівки, яку заклали в машині, що стояла біля його будинку.
Кто такой Андрей Бабенко?
Это известный в Одессе персонаж, бывший "беркутовец", имеет прозвище "Самсон" и является руководителем охранной фирмы с таким же названием. С ним были связаны несколько громких скандалов, которые происходили в Одессе.
В 2018 году Бабенко участвовал в акции, участники которой призывали бороться с проституцией и оказывал сопротивление правоохранителям. За это попал в розыск. Однако дело, похоже, замяли.
Также охранная фирма Бабенко была замешана в скандале вокруг одесского бизнесмена Романа Купера, которого она защищала.
На местных выборах 2020 года Бабенко баллотируется от партии Юлии Тимошенко – ВО "Батькивщина".