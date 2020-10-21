В районе автозаправки возле села Курган Одесской области 21 октября прогремел взрыв. Сработало взрывное устройство, которое установили у дороги. От взрыва пострадал кандидат в депутаты облсовета от ВО "Батькивщина" Андрей Бабенко.

Бабенко выжил – это уже второе покушение на него. Об инциденте сообщает "Думская".

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В результате взрыва машина была поражена металлическими шариками. Как рассказал помощник Бабенко, они ехали на встречу с избирателями, когда произошел взрыв.

Машина серьезно пострадала, а также досталось и самому Бабенко – в голову попала один из шариков.

Андрей Бабенко после нападения на машину / фото "Думская"

Бабенко находится в частной больнице, его готовят к операции.

У места происшествия обнаружили детонатор / фото "Думская"

Смотрите видео о последствиях взрыва:

Перший раз на Андрія Бабенка здійснили замах у 2018 році. Тоді він також постраждав від вибухівки, яку заклали в машині, що стояла біля його будинку.