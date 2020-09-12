Украина активно готовится к местным выборам, которые состоятся 25 октября 2020 года. Однако изменения в Избирательный кодекс шокировали кандидатов. Это может привести к ситуации, когда выборы будут проходить вслепую.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал политический эксперт Александр Солонтай. Он отметил, что все кандидаты были шокированы, когда ознакомились с изменениями в кодексе. Он объяснил почему.

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"Шокированные даже те, кто хочет на этих выборах побеждать. Даже те активисты, которые хотят перейти на уровень самоуправления и взять на себя ответственность, а не только разоблачать схемы. Даже они не понимают, что с этой системой. Что уж говорить о гражданах?" – сказал Солонтай.

Я думаю, эти выборы пройдут вслепую. Не только из-за избирательных правил, но и относительно полномочий органов местного самоуправления,

– спрогнозировал политолог.

Он пояснил, что все из-за того, что общины объединились, а взамен появились дополнительные районные уровни. Это делает ситуацию непонятной. "Не секрет, что прошла административно-территориальная реформа, объединение общин, образовался дополнительный районный уровень между общинами области – даже участники самоуправления не могут объяснить компетенцию этих органов. Даже депутаты будут баллотироваться вслепую: в 2 совета одновременно, а какая будет лучше – там останутся", – отметил Солонтай.

Справка. Законопроект, который вносит изменения в Избирательный кодекс Украины Владимир Зеленский подписал 22 июля 2020 года. Несколько дней накануне, 16 июля, Рада проголосовала за этот законопроект в целом. Документ поддержали 308 нардепов, против были 18 парламентариев, еще 38 – воздержались. Подробнее о том, что предусматривает этот законопроект – читайте здесь.

Какие шансы у кандидатов от "Слуги народа" на победу

► Киев

Он также рассказал, какие шансы на победу у партии Владимира Зеленского. По его словам, в больших городах кандидаты от "Слуги народа" не имеют шансов на победу.

Не секрет, что у Зеленского нет в столице весомых кандидатов, которые могли бы победить. Безусловно, Верещук покажет хороший результат, но шансов выйти во второй тур и победить у Кличко – по состоянию на сегодня нет,

– заявил Солонтай.

Политолог отметил: чтобы Верещук победила, надо Кличко наделать много серьезных ошибок, а Зеленскому невероятно поработать.



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► Львов

Такая же ситуация и во Львове. "Там "Слуга народа" на грани проходного барьера в городской совет, а мощной сильной кандидатуры от "Слуги народа" на должность главы города нет. Там невозможно, чтобы конкуренты настолько ошиблись, а Зеленский настолько сильно поработал, чтобы его кандидат попал в второй тур", – сказал политолог.

Он отметил, что привел примеры двух "столиц" Украина. Однако такая ситуация в большинстве крупных городов страны. "Зеленский не сможет зайти в местную власть. Именно поэтому рецепт успеха – действовать точечно. Если они хотят брать ответственность за ситуацию на местах – надо браться за те места, где они какие-то шансы", – подытожил Солонтай.

Справка. Действующий мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллотируется на должность главы Львовской ОТО. Стоит отметить, если Садовый победит, это будет его четвертая каденция.