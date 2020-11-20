Перед 2 туром местных выборов в Украине, который в ряде городов пройдет 22 ноября, массово применяют методы черного пиара. Кроме того, большинство кандидатов на пост мэров апеллируют к теме карантина выходного дня.

Перед 2 туром выборов процветает черный пиар

В ряде украинских городов 22 ноября состоится второй тур местных выборов. Какие методы кандидаты в мэры используют в своих предвыборных кампаниях, рассказали в Комитете избирателей во время пресс-конференции, пишет 24 канал.

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Перед выборами мы наблюдаем массовое использование фактов черного пиара. У нас такое впечатление, что черные технологии значительно выросли по сравнению с первым туром,

– сказал глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам, масштабы и характер использования черного пиара позволяют думать, что "российские политтехнологи из Рязани и Кемерово вернулись в Украину и активно работают".

В ряде случаев, отмечает эксперт, применение черного пиара нарушает уголовное законодательство.

Примеры черного пиара

В Славянске один из кандидатов, владелец предприятия, якобы приказал выгнать из территории завода собаку и утопить щенков.

один из кандидатов, владелец предприятия, якобы приказал выгнать из территории завода собаку и утопить щенков. На Закарпатье об одном из кандидатов распространяют листовки, на которых он изображен в свадебной фате. О другом пишут, что он купил в Вене ресторан за миллион долларов.

об одном из кандидатов распространяют листовки, на которых он изображен в свадебной фате. О другом пишут, что он купил в Вене ресторан за миллион долларов. В Ровно и Львове ходят слухи о поддержке кандидатов председателем политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

ходят слухи о поддержке кандидатов председателем политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Также во Львове массово распространяют спецвыпуск газеты "Ратуша" с материалами против действующего мэра Андрея Садового. Редакция газеты заявляет, что не имеет никакого отношения к этому спецвыпуску.

массово распространяют спецвыпуск газеты "Ратуша" с материалами против действующего мэра Андрея Садового. Редакция газеты заявляет, что не имеет никакого отношения к этому спецвыпуску. В Днепре распространяют в соцсетях газету "Днепровский акцент". В ней есть материал, который очерняет мэра Бориса Филатова, с "громким" названием в стиле черных политтехнологий.

Кандидаты в мэры используют тему карантина

Большинство кандидатов на пост городских голов во втором туре выборов используют в своей избирательной кампании вопрос карантина выходного дня. Делают это, чтобы заручиться большей поддержкой избирателей, в частности бизнеса.

По итогам наблюдения, тема номер один на выборах сейчас – это карантин выходного дня. То есть, не вопрос дорог, канализаций, хозяйств, лифтов,

– аналитик КИУ Денис Рыбачок.

Об этом говорит большинство кандидатов. Инициативу правительства они, конечно, оценивают отрицательно.

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Справка. Второй тур выборов проходит в городах с населением более 75 тысяч, где мэров не удалось выбрать в первом туре. То есть ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. О ходе результатов 2 тура выборов читайте по ссылке.