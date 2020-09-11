Разумков рассказал о планах работы Рады во время четвертой сессии: что будут рассматривать
Во время четвертой сессии для парламентариев главным будет вопрос государственного бюджета на 2021 год. Кроме того, запланировано рассмотрение ряда социальных и экономических законопроектов.
Главный вопрос – госбюджет-2021
Дмитрий Разумков рассказал о планах работы во время четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва, сообщает УНИАН.
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На эту сессию стратегическим будет именно вопрос государственного бюджета на следующий год,
– отметил глава Рады.
Согласно законодательству, он должен поступить в парламент до 15 сентября.
Разумков добавил, что Рада готова к этому полностью. Профильный комитет и все другие комитеты, которые вовлечены в процесс, готовы работать и вносить свои предложения.
Что еще будут рассматривать на сессии
- Спикер Рады также добавил, что в течение текущей сессии будет больше политики, ведь приближаются местные выборы.
"Но я надеюсь, что конструктив будет более весомым и важным для нардепов, чем рейтинги на местных выборах", – подчеркнул Разумков.
- Рассмотрят также ряд социальных и экономических законопроектов, в частности связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса.
- Депутаты должны принять во 2 чтении законопроект о инвестиционных нянях.
- Рассмотреть обещание "Слуги народа" о народовластии. Это разрешение проводить референдум самим гражданам, если они соберут более 3 миллионов подписей. Они смогут также менять законы, если те не касаются амнистии, налогов и бюджета.
- Также будут работать над законопроектами о государственных символах.
- Реформы децентрализации – принятие законов об укрупнении районов.
- Диджитализация и развитие IT-сферы – готовится законодательство о создании "Действие Сity", своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину и сделать наше государство конкурентоспособным.
- Продолжение реформы парламента.
Что будут рассматривать на четвертой сессии: видео
Глава парламента выразил надежду, что депутаты будут работать не менее качественно, чем раньше.
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Что известно о четвертой сессии Рады 9-го созыва
- Откроется во вторник, 1 сентября, в 12:00.
- Согласно календарному плану работы парламента, 10 недель Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний.
- Еще 7 недель народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях, а для работы с избирателями отведено четыре недели.