Во время четвертой сессии для парламентариев главным будет вопрос государственного бюджета на 2021 год. Кроме того, запланировано рассмотрение ряда социальных и экономических законопроектов.

Главный вопрос – госбюджет-2021

Дмитрий Разумков рассказал о планах работы во время четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва, сообщает УНИАН.

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На эту сессию стратегическим будет именно вопрос государственного бюджета на следующий год,

– отметил глава Рады.

Согласно законодательству, он должен поступить в парламент до 15 сентября.

Разумков добавил, что Рада готова к этому полностью. Профильный комитет и все другие комитеты, которые вовлечены в процесс, готовы работать и вносить свои предложения.

Что еще будут рассматривать на сессии

Спикер Рады также добавил, что в течение текущей сессии будет больше политики, ведь приближаются местные выборы.

"Но я надеюсь, что конструктив будет более весомым и важным для нардепов, чем рейтинги на местных выборах", – подчеркнул Разумков.

Рассмотрят также ряд социальных и экономических законопроектов , в частности связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса.

, в частности связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса. Депутаты должны принять во 2 чтении законопроект о инвестиционных нянях .

. Рассмотреть обещание "Слуги народа" о народовластии. Это разрешение проводить референдум самим гражданам, если они соберут более 3 миллионов подписей. Они смогут также менять законы, если те не касаются амнистии, налогов и бюджета.

Также будут работать над законопроектами о государственных символах .

. Реформы децентрализации – принятие законов об укрупнении районов.

– принятие законов об укрупнении районов. Диджитализация и развитие IT-сферы – готовится законодательство о создании "Действие Сity", своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину и сделать наше государство конкурентоспособным.

– готовится законодательство о создании "Действие Сity", своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину и сделать наше государство конкурентоспособным. Продолжение реформы парламента.

Что будут рассматривать на четвертой сессии: видео

Глава парламента выразил надежду, что депутаты будут работать не менее качественно, чем раньше.

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Что известно о четвертой сессии Рады 9-го созыва