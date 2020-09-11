Украинский артист, известный как ведущий развлекательной программы "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов, заявил, что будет баллотироваться в мэры Одессы от "Слуги народа". По его словам, раньше об этом его попросил президент Владимир Зеленский. Филимонов уверяет, что уже собрал команду специалистов.

Свои шансы на победу он оценил как высокие. Об этом он рассказал перед началом съезда фракции "Слуга народа", сообщает 24 канал.

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По словам артиста, Зеленский якобы попросил у него "сделать Одессу добротной и без коррупции".

Кандидат в мэры утверждает, что имеет "очень мощную" команду, но кто в ней конкретно, пока не уточнил. Пообещал это сделать через неделю. Он утверждает, что в его команде работают профессионалы, которые также будут баллотироваться в депутаты горсовета.

Действующего мэра Одессы Геннадия Труханова Филимонов считает пророссийским политиком, но говорит, что большинство людей в городе – патриоты Украины. Утверждает, что в том числе и он тоже.

Філімонов: Про висунення у мери зі мною комунікував Зеленський pic.twitter.com/zKpFeJwuSx — Roman Kravets (@RomanKravets) August 31, 2020

Речь Филимонова на съезде "Слуги народа"

Во время своей речи на съезде "Слуги народа" Филимонов пошутил, что подготовил доклад с цифрами, кто, где и сколько украл, однако для этого недостаточно времени.

У нас есть удивительный исторический шанс построить вертикаль власти: мэр города, губернатор и большинство в парламенте и президент страны. При этом все эти люди – единомышленники. Одесса в последнее десятилетие постоянно что-то теряет: исчезает дух и автентичность. Одесса стала городом выходного дня, потому что сюда приезжают люди, потому что здесь есть море, потому что его нельзя перелить в другую тару и куда-то вывезти,

– отметил Филимонов.

Филимонов заверил с трибуны, что собрал команду специалистов, которая позволит взглянуть на Одессу, как на город возможностей.

"Город может стать питательной средой для появления одесских гениев, музыкантов, писателей, спортсменов, бизнесменов, собственно говоря, нормальных, веселых, немного "хипишних" одесских людей, которые делают гешефт", – добавил кандидат в мэры Одессы.

Что известно про Олега Филимонова и какие у него шансы на победу

Олег Филимонов родился 26 февраля 1952 года в Николаеве. Он актер театра и кино, сценарист, телеведущий, пародист, шоумен, комик. Филимонов – участник команды КВН "Одесские джентльмены", ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха".

К нынешнему Дню Конституции Филимонов получил от президента Зеленского звание "Народный артист Украины".

Отметим, что в Одессе прочные позиции имеет действующий городской голова Геннадий Труханов. По июньским опросам за него готова была проголосовать почти половина одесситов.

Кого поддерживают одесситы

Геннадий Труханов – 48,7%;

Михаил Саакашвили – 13,7%;

Сергей Кивалов – 8,5%.

Опросы в начале июня проводила группа "Рейтинг". Олега Филимонова тогда в список кандидатов не включили.