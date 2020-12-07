Почему данные экзитполов на выборах в Кривом Роге отличаются: ответ ОПОРЫ
Выборы мэра в Кривом Роге продолжаются. Между тем в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляют, что по результатам параллельного электронного подсчета голосов их кандидат Константин Павлов одерживает победу. Поэтому данные экзитполов отличаются.
О ходе выборов, нарушениях и различных данных экзитполов в Кривом Роге в эфире 24 канала рассказал Вадим Головченко, координатор наблюдения гражданской сети ОПОРА в Днепропетровской области.
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Различные данные экзитполов
Накануне обнародовали результаты двух экзитполов с противоположными результатами: в одном из опросов победу одержал представитель "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. А данные другого опроса, участие в котором приняли больше избирателей, демонстрируют, что побеждает представитель ОПЗЖ Павлов.
Наблюдатели ОПОРЫ заметили лишь один экзитпол рядом с участками. Они проводили соцопрос до 18 часов. О втором экзитполе – нам ничего неизвестно. Поэтому трактовать, почему данные отличаются – трудно,
– рассказал Головченко.
Какие нарушения зафиксировали
Явка во время повторного голосования на выборах мэра Кривого Рога по данным городской ТИК составила более 35%. В полицию поступило 30 сообщений о нарушении закона. Также составили 2 админпротокола и открыли 2 уголовных производства.
Общественная организация ОПОРА в течение дня также фиксировала нарушения. Впрочем, они были не так существенны, чтобы повлиять на результаты голосования. В частности, среди них и такие:
- попытки проголосовать по загранпаспорту;
- вместо паспорта приносили ксерокопию или через приложение Дия;
- бюллетени также пытались вынести или повредить;
- одна женщина хотела проголосовать по паспорту СССР.
Больше о выборах в Кривом Роге смотрите в видео:
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