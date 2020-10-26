В поселке Аулы Днепропетровской области члены избирательной комиссии решили оригинально избавиться уголков неиспользованных бюллетеней. Поэтому вместо ножниц воспользовались топором.

Видео "расправы" над неиспользованными бюллетенями на избирательном участке на Днепропетровщине обнародовала в фейсбуке Наталья Кобзарь.

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Креативность проявили члены избирательной комиссии села Аулы. Они решили не отрезать уголки неиспользованных бюллетеней, а "отрезать" их с помощью топора.

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Снятие негативных эмоций методом погашения неиспользованных бюллетеней! Топором! Наверное, эмоции зашкаливали!

Об этом необычном способе на прошлых местных выборах ОПОРА писала. Были в шоке.

Брутальненько.

На Днепропетровщине корешки неиспользованных бюллетеней "гасят" топором: видео

Обратите внимание! Голосование на местных выборах в Украине не прошло без происшествий и курьезных моментов. На Херсонщине сейф с бюллетенями разрезали болгаркой, в Житомире сделали кабинку для голосования с двух лестниц, а в Харькове на избирательный участок мужчина пришел в противогазе и перчатках. Больше об этих и других случаях читайте по ссылке.