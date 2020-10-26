Ножницы – слишком просто: под Днепром неиспользованные бюллетени "гасили" топором – видео
В поселке Аулы Днепропетровской области члены избирательной комиссии решили оригинально избавиться уголков неиспользованных бюллетеней. Поэтому вместо ножниц воспользовались топором.
Видео "расправы" над неиспользованными бюллетенями на избирательном участке на Днепропетровщине обнародовала в фейсбуке Наталья Кобзарь.
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Креативность проявили члены избирательной комиссии села Аулы. Они решили не отрезать уголки неиспользованных бюллетеней, а "отрезать" их с помощью топора.
Как реагируют пользователи соцсети
- Снятие негативных эмоций методом погашения неиспользованных бюллетеней! Топором! Наверное, эмоции зашкаливали!
- Об этом необычном способе на прошлых местных выборах ОПОРА писала. Были в шоке.
- Брутальненько.
На Днепропетровщине корешки неиспользованных бюллетеней "гасят" топором: видео
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