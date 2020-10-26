В Синельниковском районе Днепропетровской области на двух участках обнаружили поддельные бюллетени. На 5 избирательных бланках нашли признаки фальсификации.

Ненастоящие бюллетени нашли еще 25 октября – в день голосования. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

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Правоохранители расследуют факт возможной фальсификации. Возбудили уголовное производство за подделку избирательной документации. Если виновных найдут, то им грозит пребывание за решеткой – от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.

Сколько нарушений зафиксировали в день выборов

На Днепропетровщине в день голосования поступило 448 сообщений об избирательных правонарушениях. По состоянию на 20:00 25 октября правоохранители составили 20 админпротоколов, также им пришлось начать 2 уголовных производства.

Что касается ситуации по Украине, то в целом полиция получила 5 006 заявлений о нарушениях во время голосования. Начали 159 уголовных производств.

Нарушения во время местных выборов 25 октября / Инфографика Национальной полиции