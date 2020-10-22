В Лозовой на Харьковщине в ночь на 22 октября неизвестные подожгли автомобиль кандидата от "Европейской солидарности" Сергея Кобы. Сегодня он является секретарем Лозовского горсовета. В полиции уже отреагировали на инцидент.

Поджог авто кандидата от ЕС Кобы в Харьковской области

Об инциденте в фейсбуке сообщила народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Фриз. Согласно обнародованной ею информацией, в 4-м микрорайоне Лозовой подожгли авто Suzuki Grand Vitara 2019 года выпуска. К счастью, никто не пострадал, правда огонь очень сильно повредил машину.

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"Европейская Солидарность" в Харьковской области расценивает это как преднамеренный поджог, связанный с политической деятельностью нашего однопартийца, который является кандидатом в облсовет. Известно, что он получал угрозы в свой адрес,

– добавила Фриз.



Огонь очень сильно повредил авто, на котором передвигается Коба / Фото пресс-службы Нацполиции

Парламентарий также отметила, что с приближением выборов оппоненты начинают прибегать к самым грязным методам политической борьбы.

"Это уже не первые попытки запугать наших партийцев, однако как и предыдущие, они останутся безрезультатными для воров и заказчиков. Нас не запугать", – подчеркнула она.

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Что об инциденте говорят в полиции

Правоохранители подтвердили, что ни пострадавших, ни погибших в результате пожара нет. Само же возгорание ликвидировано. Сообщение о происшествии пожарные получили примерно в 3:40 22 октября, передает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

По данным полиции, автомобиль Suzuki Vitara принадлежит 50-летнему мужчине. А в последнее время машиной пользовался его 41-летний брат. И он является кандидатом в депутаты Лозовского городского совета (Фриз писала о Лозовском областном совете – 24 канал).

Информацию о происшествии уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Говорится о статье Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Она предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания авто, все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц. Следствие продолжается.



По данным правоохранителей, машина принадлежит брату Кобы / / Фото пресс-службы Нацполиции

Предыдущие громкие похожие инциденты

В ночь на 8 октября полностью сожгли привезенный из США Ford Fusion. Машина принадлежит местному активисту Денису Жело. Известно, что он баллотируется в депутаты Николаевского горсовета по спискам "Слуги народа".

В той же Лозовой на Харьковщине В ночь на 9 октября сожгли авто, записанное на жену кандидата в мэры от "Слуги народа" Алексея Криворучко. Политик считает, что это произошло из-за его деятельности. В то же время обвиняет он во всем действующего мэра Сергея Зеленского.

В ночь на 14 октября неизвестные подожгли элитный Mercedes, которым пользовался сын народного депутата от "Европейской солидарности" Андрей Лопушанский. В результате поджога пострадала правая часть авто.

Утром 19 октября подожгли Mercedes кандидата на пост главы Дрогобычской ОТО Андрея Веселого. Неизвестный мужчина бросил в машину бутылку с горючей жидкостью, и она вспыхнула сразу.