Недавно в Одессе от действий женщины, назвавшей себя работницей полиции, едва не пострадали дети. Возле одной из многоэтажек девочка начала делать шпагат, поставив ногу на стену дома. Это не понравилось жительнице этого дома, которая начала угрожать ребенку и называть обидными словами.

Про эту и другие шокирующие ситуации, участниками и свидетелями которых стали сами украинцы, а также самые резонансные видео, снятые пользователями социальных сетей, – в программе "Ты смотри!" на 24 канале.

В предыдущей программе В Киеве полиция отпустила задержанных цыган, которые грабили людей: детали от участника истории

В Одессе полицейская угрожала ребенку, который играл возле ее дома

Во дворе одного из домов местная жительница не особенно выбирала выражения в отношении девочки, которая играла во дворе. Впоследствии она начала оскорблять и родителей ребенка, а также ее подруг. В конце концов этот конфликт закончился вызовом полиции.

Бывшая сотрудница патрульной полиции Одессы и глава общественной организации "Защита прав детей" Зоя Мельник рассказала, что нарушительница действительно является сотрудницей полиции. Тищенко Анжела занимает должность заместителя начальника отдела следственного управления полиции ГУ НП в Одесской области. В частности, ее узнали жители дома, где она проживает.

По словам Зои Мельник, женщина прежде всего нарушила Устав сотрудников полиции, а также нормы этического поведения, которые установлены уставом полиции.

В частности, нарушительница начала угрожать, даже бежала за детьми. Вела себя также неэтично в отношении родителей.

Думаю, что она должна нести ответственность. Сейчас открыли служебное расследование по данному факту,

– отметила она.

Одесситка кричит на детей, которые играли возле дома: видео

Также руководитель ОО "Защита прав детей" отметила, что правоохранители некоторое время общались с родителями девочки, которой угрожала полицейская. Сейчас известно, собираются ли родители подавать соответствующее заявление в полицию.

"Мы видим на видео, что это может расцениваться даже как “оскорбительное приставание”, и ее действия предусмотрены статьей 173 об административных правонарушениях. То есть, мелкое хулиганство. Потому что она оскорбляла детей, высказывалась унизительными фразами", – пояснила Зоя Мельник.

По ее мнению, сотрудницу полицию еще и можно привлечь к административной ответственности.

Эта ситуация показывает, насколько дети являются более грамотными, чем сотрудница полиции. Они лучше ориентируются в законодательстве, чем действующая сотрудница полиции. Потому что она почему-то пыталась безосновательно заставить детей покинуть территорию, которая является общественным местом,

– рассказала Зоя Мельник.

Она отметила, что женщина представилась как работница полиции, и пользуясь властью пыталась их задержать.

Поэтому дети показали, что правильно ориентируются в ситуации. Они никуда не ушли с женщиной и понимали, что имеют право защищаться. Также они сделали замечание, что полицейская не имеет права их куда-то вести. Ведь действующее законодательство запрещает допросы без присутствия родителей.

В Украине началась масштабная кампания накануне местных выборов

25 октября в Украине должны состояться местные выборы. Сотни политиков не жалеют сил и денег, чтобы привлечь к себе внимание людей.

Например, в Одессе городской голова Геннадий Труханов стремится снова переизбраться. Следовательно, весь город завешан рекламой выдающихся достижений одесской мэрии под его руководством. В частности, на одной из улиц, чиновники повесили рекламный билборд, где отчитываются о проведенных ремонтах жилых домов. Однако горожане выложили в сети видео, на котором показали состояние неотремонтированных домов.

"Комплексный ремонт" одного из домов Одессы: видео

В Николаевской области из-за местных выборов в прямом и переносном смысле произошла чрезвычайная ситуация. Там, для того, чтобы наклеить билборд с рекламой партии "Слуга народа" использовали пожарную машину.

Представитель президентской партии Игорь Негулевский объяснил привлечение пожарных к расклейке плаката. По его словам, с пожарной частью заключили официальное соглашение.

На Николаевщине пожарные расклеивали рекламу "Слуги народа": видео

Аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко прокомментировал, что с чисто юридической стороны, пока никаких нарушений избирательного законодательства еще не зафиксировано. Потому что избирательный процесс еще не начался. Он стартует 5 сентября, а регистрация кандидатов и списков партии – с 15 сентября.

Поэтому только после этого можно говорить об определенных рамках и правилах, которых кандидаты должны придерживаться.

То, что происходит сейчас, это своеобразный дикий Запад. Нет никаких правил, регулирующих объемы содержания рекламы, маркировки где ее можно размещать,

– пояснил он.

Аналитик отметил, что в Украине избирательные правила устроены таким образом, что один и тот же ролик, билборд, листовка 4 сентября не является агитацией – это определенная реклама. А вот 5 сентября – это уже избирательные активности, и тогда можно апеллировать относительно каких-то нарушений.

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Полицейский в Днепре выбросил взятку в туалет

В Днепре на автотрассе люди отсняли на видео патрульных, которых поймали на взятке. В этот момент один из правоохранителей не растерялся и побежал выбрасывать деньги.

Поэтому в момент, когда гражданские громко спорили с патрульными, один из них начал быстро убегать. Он добежал до туалета, выбросил туда что-то, а потом спокойно пошел дальше.

Руководство полиции Днепропетровской области подтвердило, что это их работник на видео и пообещало провести служебную проверку этого случая.

В Днепре патрульный выбросил взятку в общественную уборную: видео

В Харькове спортивное соревнование закончилось дракой

Во время футзального матча между командами Status-M и "ВиЯр" в Харькове произошла массовая стычка. Один из игроков ногой в прыжке ударил своего соперника. Впрочем, его не дали обидеть партнеры по команде, ответившие нападающему.

В конце концов матч завершился досрочно. И было принято решение бессрочно дисквалифицировать спортсмена, напавшего на другого члена команды – соперника.

Массовая драка в Харькове во время соревнования по футзалу: видео