Полиция открыла 2 уголовных производства о нарушении избирательного процесса в Киевской и Винницкой областях. Всего за 11 сентября поступило 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Также полицейские составили 3 протокола о совершении административных правонарушений, касающихся избирательного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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Управление коммуникации Нацполиции сообщило, что связанные с избирательным процессом сообщения зафиксированы:

12 – в Киеве;

по 4 – в Луганской и Днепропетровской;

по 3 – в Волынской и Кировоградской;

по 2 – в Житомирской и Киевской;

по одному – в Донецкой, Львовской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 171 сообщение, связанное с избирательным процессом. В основном они связаны с:

порчей агитационных материалов;

нарушением порядка размещения агитматериалов;

нарушением ограничений относительно ведения предвыборной агитации;

подкупом избирателей;

нарушением порядка ведения реестров избирателей;

нарушением порядка ведения агитации;

предоставлением ложных сведений в орган ведения реестра;

нарушением порядка финансирования партии;

фальсификацией избирательных документов.

С 5 сентября зарегистрировали 171 сообщение / Фото Национальной полиции

Полицейские начали 17 уголовных производств с начала избирательного процесса. Из них 13 – касаются нарушения избирательного законодательства.

Справка. В Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

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