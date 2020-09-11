Полиция открыла уголовные производства о нарушениях избирательного процесса
Полиция открыла 2 уголовных производства о нарушении избирательного процесса в Киевской и Винницкой областях. Всего за 11 сентября поступило 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
Также полицейские составили 3 протокола о совершении административных правонарушений, касающихся избирательного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
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Управление коммуникации Нацполиции сообщило, что связанные с избирательным процессом сообщения зафиксированы:
- 12 – в Киеве;
- по 4 – в Луганской и Днепропетровской;
- по 3 – в Волынской и Кировоградской;
- по 2 – в Житомирской и Киевской;
- по одному – в Донецкой, Львовской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.
Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 171 сообщение, связанное с избирательным процессом. В основном они связаны с:
- порчей агитационных материалов;
- нарушением порядка размещения агитматериалов;
- нарушением ограничений относительно ведения предвыборной агитации;
- подкупом избирателей;
- нарушением порядка ведения реестров избирателей;
- нарушением порядка ведения агитации;
- предоставлением ложных сведений в орган ведения реестра;
- нарушением порядка финансирования партии;
- фальсификацией избирательных документов.
С 5 сентября зарегистрировали 171 сообщение / Фото Национальной полиции
Полицейские начали 17 уголовных производств с начала избирательного процесса. Из них 13 – касаются нарушения избирательного законодательства.
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- Все контактные зоны должны дезинфицировать после каждого избирателя с признаками ОРВИ или повышенной температуры до 37,2 градуса.
- Физическая дистанция является обязательным требованием карантина. Однако, как отметили в ЦИК, это не соответствует положению о размещении наблюдателей. Поэтому в него планируют внести изменения.
- Никаких публичных мероприятий с участием самих кандидатов не рекомендуют проводить.
- Избирателей будут пропускать в помещение не более 3 человек к одному столу для выдачи бюллетеней.
- Избиратели смогут прийти на участки только при наличии защитных средств.