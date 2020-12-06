Полиция зафиксировала 30 сообщений о нарушениях во время 2 тура местных выборов в Кривом Роге 6 декабря. Все избирательные участки в Кривом Роге закрылись в 20:00.

Правоохранители составили 2 административных протокола и открыли 2 уголовных производства. На основе всех других сообщений о нарушениях проведут всестороннюю проверку и примут законные решения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Актуально Экзитполы в Кривом Роге: каковы результаты второго тура Полиция продолжает охранять избирательные участки до полного подсчета бюллетеней. Обратите внимание! Явка избирателей во время 2 тура местных выборов в Кривом Роге составила 35,14% избирателей. Это довольно высокий показатель. Подробнее читайте здесь. Что известно о местных выборах в Кривом Роге В 1 туре местных выборов в Кривом Роге больше всего голосов получил действующий мэр Юрий Вилкул. За него проголосовали 46,27% избирателей.

Однако 17 ноября Вилкул заявил, что не будет соревноваться во 2 туре выборов за пост мэра. Свое решение политик аргументировал тем, что здоровье уже начало подводить.

Поэтому во 2 туре люди выбирают между Дмитрием Шевчиком от "Слуги народа" и Константином Павловым от ОПЗЖ.