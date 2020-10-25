В Измаиле Одесской области полиции удалось задержать автобус с избирателями во главе с россиянином, которые должны были за денежное вознаграждение в сумме 400 гривен, проголосовать за одного из кандидатов в другом городе.

В автобусе было более 50 человек, которые под руководством гражданина России, должны были продать свои голоса определенному кандидату в Белгород-Днестровском, сообщает полиция Одесской области.

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Фамилию кандидата им должны были сообщить позже. А заплатить вознаграждение людям должен был неизвестный мужчина.

Его личность уже установили полицейские по горячим следам. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин России, который сейчас проживает в Одессе. Мужчину задержали и открыли уголовное производство по статье подкуп избирателей.

По данным МВД, в день местных выборов, 25 октября, уже зарегистрировано 383 заявления. Больше нарушений – читайте в нашем материале по ссылке.

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