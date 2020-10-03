По телевизору, в интернете, на улице с бигбордов, ситилайтов, палаток и даже с почтовых ящиков на украинцев смотрят кандидаты. Или же хотя бы напоминают о себе своими инициалами. От политической рекламы пока негде спрятаться.

Особенность нынешней кампании в том, что политтехнологи окончательно завладели соцсетями. Больше об этом – читайте в материале журналистов 24 канала.

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По словам политтехнолога Бориса Тизенгаузена, в регионах никто не отменил агитационные палатки. Однако реклама кандидатов появляется почти на всех онлайн-ресурсах: в фейсбуке, инстаграме, вайбере, гугле.

В этом году кандидаты соревнуются в креативности и эпатаже. Старые-добрые нафталиновые ролики на фоне флага с перечнем основных пунктов своей программы сменили короткие и яркие, рассчитанные на ютуб, инстаграм и фейсбук. Здесь и адский креатив, и эпатаж.

И римейк на сцену из запрещенного в Украине российского сериала "Ликвидация" с Михаилом Пореченковым, который стрелял по украинцам на Донбассе.

Видео с кандидатом в мэры Одессы Евгением Червоненко:

Покорять в этом году начали и TikTok. Хотя казалось, что приложением пользуется преимущественно юная аудитория. Борис Тизенгаузен считает, что этим инструментом сложно набить людей, которым где-то от 20 до 22 лет.

Но сделать видео вирусным можно. Например, Ирина Верещук в TikTok сняла первое видео. И сам прецедент того, что она пошла в это приложение, пронесся фейсбуком и различными сайтами,

- пояснил политтехнолог.

Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук выложила видео в TikTok:

Однако фантазии хватило не у всех, поэтому 4 представителя разных политсил просто скопировали агитационный ролик кандидата в президенты Польши Рафаля Тшасковского.

Некоторые повторяют свои же фразы из коммерческой рекламы. В частности, кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула использовал слоган из рекламы жилого комплекса "И я здесь живу...".

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На улицу кандидаты вышли как со стандартными слоганами, так и с креативом. Из года в год переходит бессмертное "порядок". Теперь еще и обещают побороть COVID-19. Хотя что бы ни писали на бордах, преимущество у тех, кто разбирается в контенте и своей аудитории.

Именно для обычного избирателя неплохо действуют "слуги народа". У них все как всегда просто. Максимально лицо для узнаваемости, короткий слоган. Интересный слоган у Пальчевского. Он сейчас пишет о 14 садиках в год. То есть, дает то, что ты можешь "потрогать",

- отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

По его мнению, у "Батькивщины" всегда были хорошие борды. Они работают на возрастную аудиторию, и кандидат у них тоже в таком почтенном возрасте.

Сколько потратили кандидаты на рекламу

В этом году рекламная кампания стартовала несколько раньше, чем официальная – то есть, до регистрации кандидатов. Эксперт Общественного движения "Честно" Игорь Фещенко рассказал, что на рекламу в фейсбуке, инстаграме политики уже потратили более 2,5 миллиона долларов.

"Мы пробовали считать расходы по Киеву на наружную рекламу, и наши минимальные подсчеты показывают: только за август и сентябрь – это примерно 70 миллионов гривен", – прокомментировал он.

Но эти цифры не из официальных финансовых отчетов. Ведь в связи с коронавирусом парламент разрешил партиям отсрочить подачу деклараций до конца карантина. Да и в этом избирательном сезоне нет никаких барьеров на расходы во время политической кампании.

Обратите внимание. Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Впервые голосование состоится в условиях пандемии с соответствующими ограниченнми. Перед входом на избирательный участок люди должны надеть маску. Им будут проводить температурный скрининг. Кроме того, необходимо будет продезинфицировать руки. Количество людей у стола в очереди не должно превышать 3 человека.