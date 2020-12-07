После того как нынешний глава Кривого Рога Юрий Вилкул отказался участвовать во втором туре выборов, у "Слуги народа" появился шанс вырвать победу у оппонентов. Явка во время повторного голосования на выборах мэра города, по данным городской ТИК, составила чуть более 35%.

Для общеукраинской ситуации – это неплохой показатель. Ведь такие числа выше, чем были 25 октября в среднем по стране. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко.

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По словам эксперта, во втором туре выборов, по сравнению с первым, обычно явка снижается. В условиях пандемии COVID-19 и экономического кризиса значительная часть избирателей просто не пошла на участки.

Почему не побеждает Шевчик

Политолог отметил, что фактор популярности Зеленского уже не работает автоматически. Также он добавил, что, судя по нынешним результатам, вряд ли Юрий Корявченков (Юзик) сумел бы выиграть.

Возможно, ошибка команды Шевчика заключалась в том, что они решили, будто автоматически сработает популярность президента в его родном городе. Но сейчас ситуация развивается иначе, чем в прошлом году,

– отметил Фесенко.

Почему побеждает Вилкул

По его мнению, даже не участвуя в местных выборах, Вилкул сумел сохранить свое влияние.

Обратите внимание! Действующий городской голова, 71-летний Юрий Вилкул, который находится на этой должности уже 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Но он заявил, что снялся со второго тура выборов из-за состояния здоровья. В первом туре за него проголосовали почти 45% избирателей, за "слугу" Шевчика – почти 26%, за Павлова из ОПЗЖ – 9%.