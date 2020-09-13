Жена пятого президента Марина Порошенко заявила, что идет в Киевсовет во главе списка "Европейской солидарности". По мнению политтехнолога Сергея Гайдая, Петр Порошенко понимает, что голосуют только за его фамилию и ничего другого, как предложить голосовать за его жену, он не может.

Он отметил, что ситуация с Мариной Порошенко – это игра на фамилии. Об этом Сергей Гайдай рассказал в эфире программы "О главном" на 24 канале.

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Он вспомнил, что Петра Порошенко критиковали во время президентства за его непотизм.

Справка. Непотизм – вовлечение своих близких родственников в политическую деятельность.

Когда-то в Раде был его старший сын Алексей Порошенко. Зато сейчас "Евросолидарность" выдвинула Марину Порошенко первой в списке политсилы на выборах в Киевский городской совет.

И это все, к сожалению, для Украины выглядит не очень хорошо с точки зрения репутации самого пятого президента,

– пояснил политтехнолог.



Старший сын Петра Порошенко и его жена / коллаж 24 канала

Также Сергей Гайдай отметил, что сегодня "Европейская солидарность" – это партия одного человека и одной фамилии. Рядом с Порошенко нет больше таких фигур, которые могли бы баллотироваться на пост мэра Киева или просто вести за собой.

И добавил, что попытка это сделать с Алексеем Гончаренко даже в самой партии, видимо, вызвала пессимизм. Поэтому мы сегодня его не видим.

Порошенко хотел стать мэром Киева в 2013 году

По словам политтехнолога, у Порошенко была довольно длинная и интересная история, связанная с Киевом. В 2013 году он хотел стать главой этого города. Но тогда он смог сделать такую замену: предложил не идти на президента Кличко, который решил тогда идти на эту должность после Майдана.

"Кличко был потом очень недоволен этим. Потому что те обещания с Порошенко были невыполнены. Более того, Кличко отказался на данный момент от поддержки Порошенко, понимая всю токсичность этого", – отметил Сергей Гайдай.

Он считает, что киевлянам есть что вспомнить Петру Порошенко. Потому что половина людей в команде Леонида Черновецкого (бывший мэр Киева – 24 канал), которая зафиксировала себя как те, кто активно "дерибанил активы Киева". Это и Лесь Довгий, и Березенко, и Кононенко – все они были тогда командой Черновецкого, который был партнером Порошенко.

Мне кажется, что киевлянам надо очень хорошо подумать, надо ли связываться снова в Киеве с самой фамилией Порошенко, хотя он лично не баллотируется. Но делает все, чтобы его фамилия начала работать и обеспечила его присутствие в Киевсовете,

– отметил Сергей Гайдай.

На что делает ставку "Голос" на выборах

Политтехнолог рассказал, что партия "Голос" делает ставку именно на известных людей. Однако такая ставка была сделана на Вакарчука. И это будет очень мешать Сергею Притуле, который говорит, что он не Зеленский и не Вакарчук.

"К сожалению, это слабая аргументация. И та кампания, которая началась, где он указывает: основное сейчас, на что надо смотреть, это то, что он живет в Киеве. В Киеве жили более 2 миллионов человек, и не каждый из них подходит на должность городского головы", – пояснил он.

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Во всех партиях есть кадровый голод

Сергей Гайдай считает, что во всех партиях, включая "Слугу народа" и "ЕС", есть кадровый голод. По всей стране разворачиваются избирательные кампании в органы местного самоуправления и мы видим, что не очень много партий, даже тех, которые сейчас в парламенте, имеют нормальную линейку людей. Тех, кто могли бы быть депутатами местных или областных советов.

В частности, в "Слуге народа" не выставили ни одного сильного кандидата в областных городах. По его мнению, там партия проигрывает, не сделав ни одной победы.

Короткая линейка тех, кого можно было послать в местные советы. Поэтому применяются старые кадры, которые занимают уже должности в команде Зеленского. Это все выглядит не как сильная кампания и команда,

– подытожил политтехнолог.

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