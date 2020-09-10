Если кандидат в мэры Киева Сергей Притула победит на выборах, то главная проблема, которая возникнет – это борьба за кресло председателя Киевской городской государственной администрации. Дело в том, что Офис Президента после выборов может назначить своего председателя КГГА несмотря на то, что киевляне не выбрали представителя их фракции.

По словам Притулы, это будет крайне опрометчивый ход. Об этом политик рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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"Не думаю, что Зеленский решится на такой шаг. Даже при условии, что Ермак будет ему говорить об этом в оба уха, в мегафон. У президента и так сейчас проблемы с рейтингом, в столице, откровенно говоря, у них не все в порядке", – отметил Притула.

К чему приведет разделение полномочий

По его словам, попытка "нагнуть" общину Киева – будет последним гвоздем в гроб рейтингов и легитимности как президента. Есть решение Конституционного суда от 2003 года о том, что человек, который побеждает на выборах киевского городского головы, автоматически объединяет эту должность с должностью председателя КГГА, подчеркнул украинский политик.

Распределение полномочий между различными людьми приведет к управленческому коллапсу – это однозначно и очевидно. Кто должен руководить Киевом – выбирают киевляне своим правом голоса. Мы не Россия, у нас люди не воспримут назначения руководства сверху,

– сказал Сергей Притула.

Он добавил, что если президент попытается разделить полномочия между 2 людьми и поставит какую-то свою политическую креатуру на пост главы КГГА, то киевляне напомнят ему, кто выходил на Майдан в первые дни в 2004 и 2013 годах.

"Начала Майдана – это был Киев и киевляне, уже потом съезжались регионы. Не нужно недооценивать и дразнить киевлян, это вылезет боком", – отметил он.

Притула – кандидат в мэры Киева: что нужно знать

11 августа Сергей Притула объявил, что баллотируется в мэры Киева.

Первый тур выборов мэра Киева состоится 25 октября. Согласно данным опроса "Рейтинг", в июле лидировал действующий мэр Киева Виталий Кличко, на втором месте был Сергей Притула.

Полное интервью 24 канала с Сергеем Притулой: смотрите видео