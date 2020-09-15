В выпуске программы "Pro новости" за 14 июля – рейтинг поддержки Виталия Кличко среди киевлян, которые определились, за кого готовы голосовать на местных выборах, составляет почти 44%. Ближайший соперник, Пальчевский, имеет в четыре раза меньше поддержки. Трое украинских защитников погибли на передовой, среди них – медик. Российские наемники подтвердили режим тишины, а потом обстреляли военных.

Также в "Pro новости" на 24 канале: Ресторан "Велюр" Николая Тищенко снова оказался в центре скандала. Знаменитое столичное заведение нарушает карантин. Парламент легализовал игорный бизнес в Украине. Соответствующий законопроект во втором чтении поддержали 248 народных депутатов. Чтобы озеленить энергетику, в Украине с 2008 года закреплены "зеленые тарифы" – достаточно высокие, чтобы поощрить производителей. Теперь Рада хочет их снизить.