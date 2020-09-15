Pro новости: Борьба за кресло мэра Киева. Обострение на фронте
В выпуске программы "Pro новости" за 14 июля – рейтинг поддержки Виталия Кличко среди киевлян, которые определились, за кого готовы голосовать на местных выборах, составляет почти 44%. Ближайший соперник, Пальчевский, имеет в четыре раза меньше поддержки. Трое украинских защитников погибли на передовой, среди них – медик. Российские наемники подтвердили режим тишины, а потом обстреляли военных.
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