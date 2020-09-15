В парламенте перенаправили почти 1,3 миллиарда гривен на проведение выборов. Эти деньги взяли из Фонда борьбы с коронавирусом.

Об увеличении расходов на проведение местных выборов говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины, передает 24 канал.

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За изменения в приложение законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" проголосовали 330 нардепов. Таким образом, расходы на общий избирательный фонд увеличились на 1 миллиард 252 миллиона 117 тысяч гривен. Соответственно, на столько же уменьшились в бюджетной программе Фонда борьбы с COVID-19.

Где увеличили финансирование

В частности, расходы увеличили по таким бюджетным программам:

"Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" – на 10 841 500 гривен ;

; "Проведение выборов народных депутатов Украины" – на 994,8 тысячи гривен ;

; "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" – на 1252 117,8 тысячи гривен.

Справка. Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.