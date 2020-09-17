Реформы или популизм: когда станет известно, как настроена новая власть
О новом парламенте и экономических прогнозах для Украины, досрочных местных выборах и возвращении Александра Ефремова из СИЗО – в прямом эфире 24 каналу рассказал политический обозреватель Евгений Будерацкий.
Об экономических прогнозах и новом парламенте
– Первые маркеры будут, учитывая, что наша новая власть любит "фишечки". Подозреваю, что могут просто поменять местами определенную конфигурацию. Сначала принять законы, а потом назначить правительство, например. Чтобы не говорили, что только портфели делят.
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– Могут это сделать в одно заседание или в два. Пакет законов позаносить, реформы различных отраслей сразу пройти. А могут долго думать, долго разгоняться. А чем дольше будут разгоняться, тем меньше шансов, что реформы будут действенными в целом.
– Если говорить об экономике, то ничего особенно нового тут не скажешь. Единственное, в чем я сейчас мог бы не согласиться с экспертами: именно сейчас у нас тяжелый год по долгам с МВФ.
Именно сейчас нам нужен Фонд. Но дальше надо думать, как нам понемногу, а не сразу, но отходить от вечной привязки к Международному валютному фонду.
– Имея 250 голосов, принимая любые решения в принципе достаточно легко, надо просто очень быстро взяться и работать. Осень будет определяющей для того, чтобы понять, настроена наша новая власть на реформы или на популизм.
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О досрочных местных выборах
– Это дорого. Через год у нас местные выборы очередные должны быть. То есть если мы сейчас пойдем на досрочные, то через год все равно пойдем на местные.
Когда должны состояться местные выборы в Украине?25 октября 2020 года. На местных выборах будут голосовать за новых депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов в органы местного самоуправления должны опубликовать не позднее, чем 9 ноября.
– Довольно много выборов придется на каденцию нового президента. Если он готов, пожалуйста. Я понимаю его желание, учитывая такие сногсшибательные результаты на последних выборах. Но может немного надо взять паузу и все-таки показать, почему.
О возвращении Ефремова из СИЗО
Отметим, что экс-глава фракции "Партии регионов" Александр Ефремов в среду, 24 июля, вышел из следственного изолятора в городе Старобельск Луганской области. Решением суда ему меру пресечения изменили с заключения на домашний арест.
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– Мы не можем сказать, связано ли это с политикой. У нас судебная ветвь власти работает, кажется, в своем мире. Не то, что мы, они и сами порой не понимают, что делают. Они могли это сделать как под давлением властей, так и из-за желания подыграть ей.
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