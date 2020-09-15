Свежий рейтинг кандидатов в мэры Киева: неожиданная новая тройка лидеров
В Украине продолжается предвыборная кампания, и чуть ли не самая интересная борьба разворачивается в Киеве. Впрочем, пока, как и месяцем ранее, в рейтинге кандидатов лидирует действующий мэр Виталий Кличко. А вот вторая-третья позиция в рейтинге на этот раз за Пальчевским и Поповым.
Свежий опрос мнения киевлян относительно будущего главы Киева провел Центр Разумкова.
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Кого из кандидатов поддерживают киевляне:
Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.
На втором месте – Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%), а на третьем – Александр Попов (соответственно 7% и 8%).
Как опрошенные Центром Разумкова оценивают других кандидатов:
- Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%),
- Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%),
- Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%),
- Александр Омельченко (соответственно 3% и 4%),
- Михаил Добкин (соответственно 3% и 3%),
- Алексей Гончаренко (соответственно 3% и 3%),
- Андрей Ильенко (соответственно 2% и 2,5%),
- Николай Томенко (соответственно 2% и 2%),
- Борислав Береза (соответственно 2% и 2%),
- Александр Дубинский (соответственно 1% и 1,5%),
- Виталий Нестор (соответственно 1% и 1%),
- Андрей Белецкий (соответственно 1% и 1%),
- Юрий Левченко (соответственно 1% и 1%).
Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала
Отметим, что по опросу социологической группы "Рейтинг", который состоялся в конце июля, Сергей Притула и Ирина Верещук занимали второе и третье места соответственно. По нынешним результатам социсследования, они уступили Пальчевскому и Попову.
Зато Андрей Пальчевский весной уже был вторым после Виталия Кличко. Его рейтинг остался примерно на том же уровне, но затем выросла поддержка конкурентов – Сергея Притулы и Ирины Верещук.