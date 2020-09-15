В Украине продолжается предвыборная кампания, и чуть ли не самая интересная борьба разворачивается в Киеве. Впрочем, пока, как и месяцем ранее, в рейтинге кандидатов лидирует действующий мэр Виталий Кличко. А вот вторая-третья позиция в рейтинге на этот раз за Пальчевским и Поповым.

Свежий опрос мнения киевлян относительно будущего главы Киева провел Центр Разумкова.

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Кого из кандидатов поддерживают киевляне:

Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

На втором месте – Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%), а на третьем – Александр Попов (соответственно 7% и 8%).

Как опрошенные Центром Разумкова оценивают других кандидатов:

Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%),

Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%),

Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%),

Александр Омельченко (соответственно 3% и 4%),

Михаил Добкин (соответственно 3% и 3%),

Алексей Гончаренко (соответственно 3% и 3%),

Андрей Ильенко (соответственно 2% и 2,5%),

Николай Томенко (соответственно 2% и 2%),

Борислав Береза ​​(соответственно 2% и 2%),

Александр Дубинский (соответственно 1% и 1,5%),

Виталий Нестор (соответственно 1% и 1%),

Андрей Белецкий (соответственно 1% и 1%),

Юрий Левченко (соответственно 1% и 1%).



Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала

Отметим, что по опросу социологической группы "Рейтинг", который состоялся в конце июля, Сергей Притула и Ирина Верещук занимали второе и третье места соответственно. По нынешним результатам социсследования, они уступили Пальчевскому и Попову.

Зато Андрей Пальчевский весной уже был вторым после Виталия Кличко. Его рейтинг остался примерно на том же уровне, но затем выросла поддержка конкурентов – Сергея Притулы и Ирины Верещук.

Опрос провели в течение 24 июля – 2 августа методом face to face по месту жительства респондентов. Выборка составила 2 тысячи 19 человек и является репрезентативной для аудитории от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.