Партии и кандидаты в мэры Кривого Рога: последние рейтинги
В этом году на выборах мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу конкуренцию составят Дмитрий Шевчик и Ольга Бабенко. В то же время среди партий лидируют "Слуга народа" и "Блок Вилкула "Украинская перспектива".
Опрос относительно электоральных предпочтений жителей Кривого Рога провел центр политических исследований "Имидж-контроль" с 13 по 16 июля 2020 года.
Стоит знать кто баллотируется в мэры Кривого Рога: список кандидатов
Рейтинги кандидатов в мэры:
- Юрий Вилкул – "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,7%;
- Юрий Корявченков – "Слуга народа" – 15,2%;
- Константин Павлов - "Оппозиционная платформа – за жизнь" - 10,5%;
- Юрий Яровой – "Европейская Солидарность" – 3,8%;
- Ольга Бабенко – "Батькивщина" - 3,3%;
- Юрий Милобог – "Сила людей" – 2,4%;
- Светлана Сова – "Сила людей" – 1,9%;
- Николай Колесник – самовыдвиженец – 1,1%.
- Дмитрий Шевчик – "Слуга народа" – 0,4%;
Рейтинг кандидатов в мэры Кривого Рога / инфографика "имидж-контроль"
Рейтинг партий в местный совет
Лидерами избирательных симпатий в Кривом Роге по состоянию на июль были "Слуга народа" и политическая сила действующего мэра.
- "Слуга народа" – 23,3%;
- Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 17,7%;
- "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 8,1%;
- "Батькивщина" – 3,6%;
- Партия Шария – 3,4%;
- "Европейская Солидарность" – 2,9%;
- "Сила и честь" – 2,2%;
- "Голос" – 1,6%;
- "Гражданская позиция" – 1,5%;
- "Сила людей" – 1,4%;
- Радикальная партия Ляшко – 1,1%:
- "Пропозиція"– 0,5%.
Рейтинг партий на местных выборах в Кривом Роге / Инфографика "Имидж-контроль"
Что известно об опросе?
Это – часть всеукраинского опроса, данные по Кривому Рогу. Период проведения – 13-16 июля 2020 года.
Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Выборочная совокупность - 1600 респондентов.
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