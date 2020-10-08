До местных выборов в Украине остается меньше трех недель. Между тем главным кандидатом на пост городского головы Львова является действующий мэр Андрей Садовый. Серьезную конкуренцию ему составляют Олег Синютка и Руслан Кошулинский. При этом среди партий лидируют "Европейская Солидарность", "Самопомич" и "Варта".

О шансах кандидатов и политических партий, которые могут провести следующую каденцию во Львовском городском совете, рассказывает 24 канал. Стоит знать Кто официально идет в мэры Львова: что известно о кандидатах Рейтинги кандидатов в мэры Львова: Андрей Садовый ("Самопомич") – 42,7%,

Олег Синютка ("Европейская Солидарность") – 20,8%,

Руслан Кошулинский ("Свобода") – 16,3%,

Игорь Зинкевич – "Варта") – 7,0%,

Ярослав Рущишин ("Голос") – 3,2%,

Юлия Гвоздович ("Украинская галицкая партия") – 2,2%,

Оксана Юринец ("УДАР") – 2,1%,

Тарас Кльофа ("Слуга народа") – 0,9%,

Игорь Васюник (самовыдвиженец) – 0,9%,

Назарий Брезицкий (самовыдвиженец) – 0,5%.

Остальные кандидаты набрали менее 0,5% голосов опрошенных. Этот опрос провели во Львовской ОТГ в течение 26 сентября – 2 октября. Для этого опросили 800 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность с вероятностью 0,954 не превышает 3,5%.



Опрос по заказу издания ZAXID.NET провела социологическое агентство FAMA. Рейтинги партий-претендентов во Львовсовет: "Европейская солидарность" – 42,4%,

"Самопомощь" – 24,6%,

"Варта" – 13,0%,

"Голос" – 10,6%,

"Свобода" – 9,8%,

"Слуга народа" – 5,9%,

"Родина" – 4,9%,

"Украинская галицкая партия" – 3,4%,

"Гражданская позиция" – 2,4%,

"Сила и честь" – 1,8%,

"Народный рух Украины" и "Радикальная партия" – 1,5%,

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 1,1%. Опрос показывает, что во Львовский городской совет имеют шансы пройти сразу 6 партий и" Батькивщина", которая буквально находится на грани проходного барьера. Учитывая погрешность, также в ЛГС может попасть "Украинская галицкая партия". Этот опрос провели в Львовской ОТГ течение 1 – 7 сентября. Для этого путем личного опроса опросили 800 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность с вероятностью 0,954 находится в пределах 0,8% – 3,5%.



Опрос по заказу издания ZAXID.NET провело социологическое агентство FAMA.