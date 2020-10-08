Рейтинги партий и кандидатов в мэры Львова: кто пройдет в городскую раду
До местных выборов в Украине остается меньше трех недель. Между тем главным кандидатом на пост городского головы Львова является действующий мэр Андрей Садовый. Серьезную конкуренцию ему составляют Олег Синютка и Руслан Кошулинский. При этом среди партий лидируют "Европейская Солидарность", "Самопомич" и "Варта".
О шансах кандидатов и политических партий, которые могут провести следующую каденцию во Львовском городском совете, рассказывает 24 канал.
Стоит знать Кто официально идет в мэры Львова: что известно о кандидатах
Рейтинги кандидатов в мэры Львова:
- Андрей Садовый ("Самопомич") – 42,7%,
- Олег Синютка ("Европейская Солидарность") – 20,8%,
- Руслан Кошулинский ("Свобода") – 16,3%,
- Игорь Зинкевич – "Варта") – 7,0%,
- Ярослав Рущишин ("Голос") – 3,2%,
- Юлия Гвоздович ("Украинская галицкая партия") – 2,2%,
- Оксана Юринец ("УДАР") – 2,1%,
- Тарас Кльофа ("Слуга народа") – 0,9%,
- Игорь Васюник (самовыдвиженец) – 0,9%,
- Назарий Брезицкий (самовыдвиженец) – 0,5%.
- Остальные кандидаты набрали менее 0,5% голосов опрошенных.
Рейтинги партий-претендентов во Львовсовет:
- "Европейская солидарность" – 42,4%,
- "Самопомощь" – 24,6%,
- "Варта" – 13,0%,
- "Голос" – 10,6%,
- "Свобода" – 9,8%,
- "Слуга народа" – 5,9%,
- "Родина" – 4,9%,
- "Украинская галицкая партия" – 3,4%,
- "Гражданская позиция" – 2,4%,
- "Сила и честь" – 1,8%,
- "Народный рух Украины" и "Радикальная партия" – 1,5%,
- "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 1,1%.
Опрос показывает, что во Львовский городской совет имеют шансы пройти сразу 6 партий и" Батькивщина", которая буквально находится на грани проходного барьера. Учитывая погрешность, также в ЛГС может попасть "Украинская галицкая партия".