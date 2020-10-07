Рейтинги кандидатов и партий на местных выборах в Одессе
В Украине 25 октября пройдут очередные местные выборы. На них будут выбирать в том числе и нового городского главу Одессы. Какие шансы у кандидатов на эту должность, а также у партий на выборах – читайте в материале 24 канала.
Рейтинг кандидатов в мэры Одессы
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Самый свежий рейтинг кандидатов в мэры Одессы составил Киевский международный институт социологии. Он провел опрос с 27 августа по 8 сентября. Тогда еще не был известен точный перечень официально зарегистрированных кандидатов, поэтому там есть фамилии людей, которые не баллотируется в мэры города вообще.
Рейтинг кандидатов в мэры Одессы, соцопрос КМИС:
- Геннадий Труханов, партия "Доверяй делам", действующий мэр – 46,6%.
- Олег Филимонов," Слуга народа " – 4,2%.
- Эдуард Гурвиц, бывший мэр Одессы, самовыдвиженец – 3,8%.
- Дмитрий Голубов, самовыдвиженец – 3,7%.
- Сергей Кивалов – 3,3%.
- Евгений Червоненко – 1%.
- Не определились с выбором – 15,3% опрошенных.
Еще раньше социологический опрос проводила группа "Рейтинг". Их исследование датировано 29 мая – 2 июня.
Тогда социологи тоже не обладали полным перечнем официально зарегистрированных кандидатов, и подавляющее большинство голосов готовы были отдать за действующего мэра Труханова.
Рейтинг кандидатов в мэры Одессы (по опросу соцгруппы "Рейтинг")
- Геннадий Труханов-43,6%.
- Сергей Кивалов – 7,6%.
- Эдуард Гурвиц – 3,6%.
- Петр Обухов – 2,6%.
Рейтинг партий в городской совет Одессы
Рейтинг партий на выборах в местный совет Одессы, согласно опросу КМИС, который проводили в начале сентября, принес следующие результаты:
- "Доверяй делам" – готовы отдать свой голос 34,1% опрошенных.
- ОПЗЖ – 12,4%.
- "Слуга народа" – 6,7%.
- "Европейская Солидарность" – 4,1%.
- "Партия Шария" – 3,6%.
- "Блог Голубова" – 3,2%.
- "Украинская морская партия" – 2,4%.
- "Движение новых сил" - 2,3%.
- "Батькивщина" – 1,8%.
- "Сила и честь" – 0,8%.
- Другая партия – 1,8%.
Рейтинг партий в областной совет Одессы
На выборах в Одесский областной совет опрошенные также отдали бы победу партии "Доверяй делам". Об этом также свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного КМИС в начале сентября.
- "Доверяй делам" – 34%.
- ОПЗЖ – 14,3%.
- "Слуга народа" – 7,2%.
- "Партия Шария" – 4,3%.
- "Европейская Солидарность" – 4%.
- "Украинская морская партия" – 2,3%.
- "Батькивщина" – 1,7%.
- "Сила и честь" – 0,9%.
- "Оппозиционный блок" – 0,6%.
- "Голос" – 0,5%.
- Другая партия – 1,9%.