В Украине 25 октября пройдут очередные местные выборы. На них будут выбирать в том числе и нового городского главу Одессы. Какие шансы у кандидатов на эту должность, а также у партий на выборах – читайте в материале 24 канала.

Рейтинг кандидатов в мэры Одессы

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Самый свежий рейтинг кандидатов в мэры Одессы составил Киевский международный институт социологии. Он провел опрос с 27 августа по 8 сентября. Тогда еще не был известен точный перечень официально зарегистрированных кандидатов, поэтому там есть фамилии людей, которые не баллотируется в мэры города вообще.

Рейтинг кандидатов в мэры Одессы, соцопрос КМИС:

Геннадий Труханов, партия "Доверяй делам", действующий мэр – 46,6%.

Олег Филимонов," Слуга народа " – 4,2%.

Эдуард Гурвиц, бывший мэр Одессы, самовыдвиженец – 3,8%.

Дмитрий Голубов, самовыдвиженец – 3,7%.

Сергей Кивалов – 3,3%.

Евгений Червоненко – 1%.

Не определились с выбором – 15,3% опрошенных.

Еще раньше социологический опрос проводила группа "Рейтинг". Их исследование датировано 29 мая – 2 июня.

Тогда социологи тоже не обладали полным перечнем официально зарегистрированных кандидатов, и подавляющее большинство голосов готовы были отдать за действующего мэра Труханова.

Рейтинг кандидатов в мэры Одессы (по опросу соцгруппы "Рейтинг")

Геннадий Труханов-43,6%.

Сергей Кивалов – 7,6%.

Эдуард Гурвиц – 3,6%.

Петр Обухов – 2,6%.

Обратите внимание! Другие озвученные респондентам "кандидаты" не баллотируются в мэры Одессы.

Рейтинг партий в городской совет Одессы

Рейтинг партий на выборах в местный совет Одессы, согласно опросу КМИС, который проводили в начале сентября, принес следующие результаты:

"Доверяй делам" – готовы отдать свой голос 34,1% опрошенных.

ОПЗЖ – 12,4%.

"Слуга народа" – 6,7%.

"Европейская Солидарность" – 4,1%.

"Партия Шария" – 3,6%.

"Блог Голубова" – 3,2%.

"Украинская морская партия" – 2,4%.

"Движение новых сил" - 2,3%.

"Батькивщина" – 1,8%.

"Сила и честь" – 0,8%.

Другая партия – 1,8%.

Рейтинг партий в областной совет Одессы

На выборах в Одесский областной совет опрошенные также отдали бы победу партии "Доверяй делам". Об этом также свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного КМИС в начале сентября.

"Доверяй делам" – 34%.

ОПЗЖ – 14,3%.

"Слуга народа" – 7,2%.

"Партия Шария" – 4,3%.

"Европейская Солидарность" – 4%.

"Украинская морская партия" – 2,3%.

"Батькивщина" – 1,7%.

"Сила и честь" – 0,9%.

"Оппозиционный блок" – 0,6%.

"Голос" – 0,5%.

Другая партия – 1,9%.

Справка: местные выборы в Украине состоятся 25 октября. О ходе предвыборной кампании и деталях относительно других кандидатов в мэры и депутаты читайте на сайте 24 канала.