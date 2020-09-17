Наибольшие шансы победить на местных выборах в киевский городской совет в 2020 году имеет партия "УДАР Виталия Кличко". Правда, партия столичного мэра за неделю несколько потеряла рейтинги. Зато на второе место вышла партия "Слуга народа", которая быстро обогнала "Европейскую солидарность".

В целом преодолеть проходной барьер в 5% имеют шансы сразу 6 политических сил, которые будут баллотироваться в Киеве. Опрос провела группа "Рейтинг".

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Какие партии имеют наибольшую поддержку киевлян:

"УДАР" – 23,6%;

"Слуга народа" – 13,6%;

"Европейская солидарность" – 13,1%;

"Голос" – 8,2%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,4%;

"Батькивщина" – 7,3%;

"Перемога Пальчевского" – 3,9%;

"Партия Шария" – 3,7%;

"Сила и честь" – 3,4%.

У остальных политических партий уровень поддержки составляет менее 3%. В то же время 12,3% избирателей до сих пор не определились, за кого они намерены проголосовать на выборах.



Поддержка партий-кандидатов в Киевсовет / Инфографика "Рейтинга"

Этот опрос провели в течение 4 – 9 сентября 2020 года. Путем личного интервью в целом опросили 1 200 киевлян. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, а вероятная погрешность составляет 2,8%.

Какие партии поддерживали киевляне раньше:

"УДАР" – 28,6%.

"Европейская солидарность" – 14% избирателей;

"Слуга народа" – 10,7%;

"Перемога Пальчевского" – 6,9%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,8%;

"Голос" – 6,5%;

"Батькивщина" – 6,4%;

"Сила и честь" – 5,5%;

"Партия Шария" – 3,8%;

Рейтинг других политсил составляет менее 3%. Не определились за кого голосовать около 13% киевлян. Этот опрос проводили в течение 31 августа – 1 сентября.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.



Рейтинг партий в Киеве / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

В опросе, проведенном 31 августа – 1 сентября, приняли участие 1 200 человек. Респондентов опрашивали с помощью телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.

Кто возглавляет рейтинг кандидатов в мэры Киева

Согласно результатам опроса, который провел Центр Разумкова в июле и августе, столицу может возглавить действующий мэр Виталий Кличко. Отрыв Кличко от других кандидатов составляет около 30%. Других кандидатов планирует поддержать меньшая часть избирателей.

Андрей Пальчевский – 8% избирателей;

Александр Попов – 7%;

Ирина Верещук – 5,5%;

Сергей Притула – 5%.



Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала