Какие партии могут пройти в Киевсовет на выборах: рейтинг
Наибольшие шансы победить на местных выборах в киевский городской совет в 2020 году имеет партия "УДАР Виталия Кличко". Правда, партия столичного мэра за неделю несколько потеряла рейтинги. Зато на второе место вышла партия "Слуга народа", которая быстро обогнала "Европейскую солидарность".
В целом преодолеть проходной барьер в 5% имеют шансы сразу 6 политических сил, которые будут баллотироваться в Киеве. Опрос провела группа "Рейтинг".
К теме Рейтинги кандидатов в мэры Киева: кто может возглавить столицу
Какие партии имеют наибольшую поддержку киевлян:
- "УДАР" – 23,6%;
- "Слуга народа" – 13,6%;
- "Европейская солидарность" – 13,1%;
- "Голос" – 8,2%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,4%;
- "Батькивщина" – 7,3%;
- "Перемога Пальчевского" – 3,9%;
- "Партия Шария" – 3,7%;
- "Сила и честь" – 3,4%.
У остальных политических партий уровень поддержки составляет менее 3%. В то же время 12,3% избирателей до сих пор не определились, за кого они намерены проголосовать на выборах.
Поддержка партий-кандидатов в Киевсовет / Инфографика "Рейтинга"
Какие партии поддерживали киевляне раньше:
- "УДАР" – 28,6%.
- "Европейская солидарность" – 14% избирателей;
- "Слуга народа" – 10,7%;
- "Перемога Пальчевского" – 6,9%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,8%;
- "Голос" – 6,5%;
- "Батькивщина" – 6,4%;
- "Сила и честь" – 5,5%;
- "Партия Шария" – 3,8%;
Рейтинг других политсил составляет менее 3%. Не определились за кого голосовать около 13% киевлян. Этот опрос проводили в течение 31 августа – 1 сентября.
Рейтинг партий в Киеве / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"
В опросе, проведенном 31 августа – 1 сентября, приняли участие 1 200 человек. Респондентов опрашивали с помощью телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.
Кто возглавляет рейтинг кандидатов в мэры Киева
Согласно результатам опроса, который провел Центр Разумкова в июле и августе, столицу может возглавить действующий мэр Виталий Кличко. Отрыв Кличко от других кандидатов составляет около 30%. Других кандидатов планирует поддержать меньшая часть избирателей.
- Андрей Пальчевский – 8% избирателей;
- Александр Попов – 7%;
- Ирина Верещук – 5,5%;
- Сергей Притула – 5%.