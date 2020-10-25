Борис Филатов лидирует среди кандидатов в мэры Днепра. Он может встретиться во втором туре местных выборов с Загидом Красновым. Как на результаты экзитполов реагируют у мэра – читайте далее.

Зато заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко считает, что о втором туре говорить еще рано. Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала.

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"Большинство экзитполов дают победу Филатову в первом туре – от 49 до 53%. Наша политическая партия ("Пропозиція" – 24 канал) набирает наибольшее количество голосов в городе и области. Мы довольны, но вперед забегать не будем", – прокомментировал он.

По словам Лысенко, выборы в Днепре прошли нормально и без провокаций. В частности – удалось соблюдать карантинный режим на всех избирательных участках. Несмотря на это, горожане массово жаловались на проблемы с их посещением.

В очередях стояло иногда по 150-200 человек. Некоторые из них относились к ситуации с пониманием, другие же разворачивались и шли домой, так как ждать приходилось больше часа,

– добавил заместитель Филатова.

О выборах в городской совет

Лысенко сообщил, что по данным различных экзитполов, партия "Пропозиція" получила поддержку более 30% горожан. Он также отметил, что такими результатами в политической силе довольны.

"Особенно нам понравилось, что "Слуга народа" имеет позорные 10% в Днепре. Считаю, что это прекрасно. Люди поняли все, хотя и с опозданием. Буквально недавно эта партия и ее лидер получили более 83%, а сейчас 10%", – подчеркнул он.

О результатах ОПЗЖ

Как отметил Лысенко, второе место по результатам экзитполов получает ОПЗЖ. "К сожалению, это так. Но я лично знаю оттуда много депутатов. И они не имеют явной "синелобой" окраски. Многие из них являются патриотами города", – добавил он.

Мы открыты к дальнейшему диалогу со всеми, кто является проукраинскими. Они не должны иметь сепаратистских настроений, у них в голове не должно быть ни слова о федерализации,

– пояснил заместитель Филатова.

И подчеркнул, что это должны быть люди, которые будут выступать за унитарную Украину. Кроме этого, по мнению Лысенко, партия "Пропозиція" будет проводить определенные консультации со всеми политическими партиями.