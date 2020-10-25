Родители Президента Украины Владимира Зеленского уже проголосовали на местных выборах. Они отдали свои голоса на одном из избирательных участков в Кривом Роге. Также родители Зеленского приняли участие в опросе президента.

Александр Зеленский заявил, что они с женой хотят ответить на все вопросы опроса положительно. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Важно Владимир Зеленский отдал голос на местных выборах и поспорил с журналистами

На вопрос волонтера, стоит ли прочитать все вопросы, отец президента сказал, что очень хорошо все их знает. После выхода с участка, Александр Зеленский ответил, что ждет перемен после этих выборов.

Родители Зеленского ответили на 5 вопросов всеукраинского опроса: смотрите видео

Заметим, что Владимир Зеленский утром 25 октября уже проголосовал на местных выборах. На избирательный участок он пришел в компании первой леди и своих охранников. После волеизъявления президент также принял участие во всеукраинском опросе и даже успел поспорить с журналистами.

Украинский лидер ответил на несколько вопросов представителей СМИ, однако после того, как журналисты начали перебивать и выкрикивать еще какие-то вопросы, Зеленский ушел.

Как проголосовал Зеленский и как поспорил с журналистами: смотрите видео

Что известно о всеукраинском опросе

Владимир Зеленский 13 октября анонсировал 5 вопросов, на которые украинцы смогут ответить 25 октября. По его словам, они будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами".



5 вопросов от Владимира Зеленского / Инфографика 24 канала

Онлайн-марафон с участков Украины: смотрите видео