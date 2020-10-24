СБУ разоблачила на Херсонщине масштабную схему подкупа избирателей. Гражданам массово платили, чтобы они искусственно меняли адрес накануне выборов 25 октября.

Свои адреса успели сменить уже более 200 человек. Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

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Как действовала схема

Деньги избиратели получали на банковскую карточку.

Финансовая награда поступала тогда, когда в Государственный реестр избирателей вносили информацию об изменении адреса.

Подкупленные граждане вообще не должны были приходить на избирательный участок 25 октября.

Бюллетени за них в урны должны были бросать члены избирательной комиссии.

По данным оперативников, схему реализовали в одном из курортных городков Херсонщины. Там местная жительница работала в интересах одного из кандидатов на должность главы объединенной территориальной общины.

Организатору подкупа уже сообщили о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Кроме того, продолжается досудебное расследование в отношении других участников схемы.

Обратите внимание! 24 октября в Украине – день тишины. Любая агитация за политические силы или отдельных кандидатов запрещена.



Главное о местных выборах 25 октября / Инфографика 24 канала