Председатель Тузловской территориальной избирательной комиссии 14 ноября якобы нарушила процедуру получения избирательных бюллетеней. Из-за этого 2 тур выборов в селе проведут 22 ноября.

Бюллетени могли подделать. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Вчера в Татарбунарское отделения полиции поступило сообщение от секретаря Тузловской сельской территориальной избирательной комиссии о том, что председатель ТИК нарушила процедуру получения избирательных бюллетеней, в связи с чем возможна их подделка,

– говорится в сообщении.

Полиция проводит расследование по статье о фальсификации, подделке, похищении, повреждении или уничтожении избирательной документации.

Что известно о 2 туре местных выборов