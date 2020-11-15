В селе в Одесской области перенесли выборы: известна причина
Председатель Тузловской территориальной избирательной комиссии 14 ноября якобы нарушила процедуру получения избирательных бюллетеней. Из-за этого 2 тур выборов в селе проведут 22 ноября.
Бюллетени могли подделать. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.
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Вчера в Татарбунарское отделения полиции поступило сообщение от секретаря Тузловской сельской территориальной избирательной комиссии о том, что председатель ТИК нарушила процедуру получения избирательных бюллетеней, в связи с чем возможна их подделка,
– говорится в сообщении.
Полиция проводит расследование по статье о фальсификации, подделке, похищении, повреждении или уничтожении избирательной документации.
Что известно о 2 туре местных выборов
- 15 ноября в ряде городов Украины проходит 2 тур местных выборов.
- Специалисты из гражданской организации ОПОРА сообщили, что явка существенно ниже, чем на выборах 25 октября.
- Кроме того, на избирательных участках уже зафиксировали многочисленные нарушения.
- За общественным порядком следят более 5 тысяч правоохранителей. В частности, созданы специальные разделы спецназовцев.
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