Влиятельный депутат Киевсовета, которого выгнали из родной фракции, успешный предприниматель, ресторатор и член Наблюдательного Совета Киево-Могилянской Академии Сергей Гусовский прогнозируемо претендует на должность мэра Киева, но от неожиданной партии – "За будущее".

Сайт 24 канала публикует основные факты о карьере, политической и общественной деятельности Сергея Гусовского.

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Биография кандидата

Сергей Гусовский родился 9 ноября 1966 года в Киеве во влиятельной семье, был представителем так называемой советской "золотой молодежи".

Дед Сергея возглавлял киевский оборонный завод "Арсенал", который был одним из лучших и самых секретных в СССР. В его честь в Киеве названа улица на Печерске.

Младший брат политика – Евгений Гусовский – учился в США и семь лет прожил в Сан-Франциско. По возвращению в Киев начал работу в консалтинговой компании. Сейчас вместе с Сергеем занимается ресторанным бизнесом.

Сергей Гусовский холост. Детей у политика нет.

Образование и карьера

Гусовский учился в средней школе №14, а дальше решил продолжать семейные традиции. В 1988 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище.

После завершения учебы работал инженером научно-исследовательской лаборатории в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина. А дальше СССР развалился и советские технологии в условиях падения "железного занавеса" оказались устаревшими и вторичными в сравнении с Западом. Тогда вся "оборонка" пошла на конверсию, а вместе с ней – и молодой специалист Сергей Гусовский.

В течение 1992-1995 годов он занимался телекоммуникациями и очень актуальной в те времена спутниковой связью системы Inmarsat, но дальше делает кардинальный разворот в своей карьере.

В 1995 году Гусовский стал соучредителем ресторана итальянской кухни "Пантагрюэль". Параллельно работал в инвестиционно-девелоперской сфере.

Гусовский рассказывает сам о себе:

Ресторан быстро приобрел культовый статус в столице и позволил Гусовского завести необходимые знакомства и стать своим в новой столичной бизнес-тусовке.

В 2001 году Сергей Гусовский решился масштабировать свой бизнес и запустил вместе с братом собственную сеть "Ресторанов Гусовского". Сейчас в нее входят шесть заведений – флагман "Пантагрюэль", пиццерия "Напуле", грузинский ресторан "Шоти" и ресторан современной израильской кухни "Адель", а также кофейня "О'Кафе" и просто кафе "Либерти Дайнер".

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Долгое время Гусовский оставался в тени, но в середине 2000-х к нему пришла известность. Он был судьей украинского кулинарного шоу "Адская кухня". И хотя главной звездой там был харизматичный российский ресторатор Арам Мнацаканов, взвешенный и интеллигентный Гусовский на его фоне не потерялся и стал настоящей телезвездой.

После закрытия шоу – Гусовский с командой перешли с "1+1" на Ren TV, где делали российскую адаптацию проекта.

Политическая карьера

Решение пойти в политику Гусовский принял после силового разгона мирного протеста на Майдане Независимости в Киеве. В 2014 году он баллотируется в Киевский городской совет от объединения "Самопомич" и возглавляет фракцию партии в столице.

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За первый год политической карьеры инициировал решение Киевсовета о запрете проведения политической агитации в учебных заведениях.

На местных выборах 2015 года выдвигает свою кандидатуру на должность Киевского городского головы и финиширует пятым.

Зимой 2015 года становится членом постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

В 2018 году Гусовский оказался в центре громкого скандала – его обвинили в незаконном выделении земли семье однопартийца. Тогда же его и еще трех депутатов исключили из партии "Самопомич".

Сергей Гусовский причастен к земельным махинациям в столице:

После выхода из фракции Гусовский возглавляет депутатскую группу "Киевская программа". К новой команде присоединяется 17 депутатов, которые вышли из "Самопомочи".

Во время пикета перед зданием Киевсовета в защиту Почтовой площади и парка "Осокорки", Гусовский выступил за необходимость их сохранения. После пикета неизвестные облили политика зеленкой и забросали яйцами. Это фото стало вирусным.

20 апреля 2018 года Киевсовет поддержал прекращения договора с застройщиком Почтовой площади. Тема озеленения Киева важна для политика и сейчас. По мнению Гусовского не нужно удерживать КО "Киевзеленстрой", вместо вопросам высадки деревьев должны заниматься предприниматели.

Инициативы на посту депутата Киевсовета VII и VIII созыва:

инициировал аудит деятельности КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен";



инициировал создание временной комиссии по вопросам обеспечения киевлян, которые участвуют в АТО;



инициировал внедрение открытого ресурса информации о статусе коммунального имущества Киева;



разработал проект решения "Об обеспечении сохранности памятника археологии местного значения и размещения музея на участке прибрежного городского квартала Среднего Киева на Почтовой площади в Киеве", который предусматривает создание музея истории и археологии Киева на Почтовой площади;



предоставил Замковой горе в Киеве статуса парка.

Люди важны

В 2018 году стал одним из инициаторов движения "Люди важны", где тесно сотрудничал с будущим премьером Алексеем Гончаруком. Во время III Форума украинских либералов члены движения объявили о намерении участвовать в Парламентских выборах в Украине в 2019 году. Но амбициозные планы реализовать не удалось.

Официально – из-за отсутствия партнеров для участия в выборах, 5 июня 2019 года движение заявило о прекращении деятельности. Но его кадровая основа влилась в ряды партии президента Зеленского "Слуга народа", были избраны в парламент или стали чиновниками.

Гусовский тогда назначения не получил, но сохранил старые связи и влияние на бывших коллег. А также – репутацию, поскольку формально отношения к "новой власти" не было.

Впрочем, Гусовский попытался стать нардепом как самовыдвиженец, но взял на столичном 212 округе меньше 4% и не составил конкуренцию кандидату от "Слуги народа" Максиму Перебийнису.

Агитационный ролик Гусовского 2019:

Кандидат в мэры Киева 2020

Осенью 2020 года Гусовский неожиданно стал кандидатом в мэры Киева. Еще большей неожиданностью стало выдвижение от партии "За Будущее", которую возглавляет бизнес-партнер Игоря Коломойского – Игорь Палица, а сам олигарх считается "бизнес-ангелом" этой политсилы.

Программное заявление Сергея Гусовского:

Сергей Гусовский свою кампанию строит через активное промо и присутствие на столичных билбордах. Также политик отмечает содержательную программу своего проекта. Ключевой заявленный приоритет деятельности политика – "это современная стратегия развития города, Генеральный план, который соответствует этой Стратегии, закон о столице, который восстановит самоуправление, а также закон о агломерации, чтобы наладить отношения Киева и его городов-сателлитов".