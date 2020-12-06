В Кривом Роге, где проходит второй тур выборов городского головы, нашли бюллетени в школьном туалете. На бумажках были отметки "за" другого кандидата на пост мэра города.

Инцидент произошел на избирательном участке №121622 в Криворожской гимназии №101 КМР. Об этом говорится на сайте ОПОРА. К слову Сделайте рекордную явку, выберите мэра: Зеленский обратился к "родным криворожан" – видео 2 предмета похожие на бюллетени в туалете нашла охранница гимназии. Об этом она сразу рассказала доверенному лицу одного из кандидатов на должность мэра, который прибыл на участок вместе с представителями СМИ. О ситуации сообщили в полицию. Справка. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность за похищение и сокрытие избирательных бюллетеней, за подделку и незаконное изготовление избирательной документации, в том числе избирательных бюллетеней и подкуп избирателя. В Кривом Роге нашли бюллетени в школьном туалете: Выборы в Кривом Роге: что известно В первом туре победу одержал действующий мэр города Юрий Вилкул. Его поддержали 46,27% избирателей. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

Однако 17 ноября Вилкул снял свою кандидатуру со 2 тура местных выборов. Он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова.

6 декабря в Кривом Роге состоялся второй тур выборов.