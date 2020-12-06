Выборы в Кривом Роге: в школьном туалете нашли бюллетени – видео
В Кривом Роге, где проходит второй тур выборов городского головы, нашли бюллетени в школьном туалете. На бумажках были отметки "за" другого кандидата на пост мэра города.
Инцидент произошел на избирательном участке №121622 в Криворожской гимназии №101 КМР. Об этом говорится на сайте ОПОРА.
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2 предмета похожие на бюллетени в туалете нашла охранница гимназии. Об этом она сразу рассказала доверенному лицу одного из кандидатов на должность мэра, который прибыл на участок вместе с представителями СМИ.
О ситуации сообщили в полицию.
В Кривом Роге нашли бюллетени в школьном туалете:
Выборы в Кривом Роге: что известно
- В первом туре победу одержал действующий мэр города Юрий Вилкул. Его поддержали 46,27% избирателей. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.
- Однако 17 ноября Вилкул снял свою кандидатуру со 2 тура местных выборов. Он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова.
- 6 декабря в Кривом Роге состоялся второй тур выборов.
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