Штаб "Слуги народа" в Киеве возглавит глава партии Александр Корниенко
Похоже, "Слуга народа" намерена сделать главой своего предвыборного штаба в Киеве председателя партии Александра Корниенко. В то же время предвыборный штаб в Киевской области будет возглавлять Александр Дубинский.
О таком решении "Слуги народа" накануне выборов заявила будущая кандидатка в мэры Киева, народная избранница Ирина Верещук в интервью изданию Vesti.ua.
Стоит знать Ирина Верещук – кандидат в мэры Киева от "Слуги народа": что о ней известно
Она заметила, что тот самый штаб, который работал со "Слугой народа" на парламентских выборах, будет работать и на местных.
Я хочу, чтобы эта кампания не была похожа на все остальные. С этим связано и мое приглашение на дебаты Виталия Кличко, и другие наши шаги. Мы хотим продемонстрировать новую политику, новых политиков,
– отметила народная избранница.
Она заявила, что возглавит избирательный штаб властной партии в Киеве ее глава Александр Корниенко. Будущая кандидатка в мэры столицы заявила, что председатель партии – очень умный человек.
"Александр Корниенко отвечает за выборы в Киеве, а Александр Дубинский – в Киевской области. Я очень рассчитываю на Дубинского – если он не будет мне мешать, это уже очень поможет", – заявила Ирина Верещук.
Свои слова политик объяснила тем, что Александр Дубинский имеет высокую поддержку, большую аудиторию поклонников, поэтому может быть полезным партии, фракции и ей лично.
Александр Корниенко и "Слуга народа": коротко
- Еще до попадания в Верховную Раду Александр Корниенко занимался координацией работы предвыборных штабов политиков и политических сил. По имеющейся информации, в команде Владимира Зеленского он находился еще с ноября 2018 года – за два месяца до объявления о походе на выборы.
- В мая 2019 года Корниенко возглавил предвыборный штаб партии "Слуга народа". Уже 10 ноября того же года стал председателем партии после сложения полномочий Дмитрием Разумковым.
- За время депутатской работы он успел попасть и в громкий скандал. Это было во время поездки в Николаев, где Корниенко и Давид Арахамия обсуждали "корабельную сосну". Ею оказалась потенциальная кандидатка в мэры Николаева Татьяна Домбровская.