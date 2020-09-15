Похоже, "Слуга народа" намерена сделать главой своего предвыборного штаба в Киеве председателя партии Александра Корниенко. В то же время предвыборный штаб в Киевской области будет возглавлять Александр Дубинский.

О таком решении "Слуги народа" накануне выборов заявила будущая кандидатка в мэры Киева, народная избранница Ирина Верещук в интервью изданию Vesti.ua.

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Она заметила, что тот самый штаб, который работал со "Слугой народа" на парламентских выборах, будет работать и на местных.

Я хочу, чтобы эта кампания не была похожа на все остальные. С этим связано и мое приглашение на дебаты Виталия Кличко, и другие наши шаги. Мы хотим продемонстрировать новую политику, новых политиков,

– отметила народная избранница.

Она заявила, что возглавит избирательный штаб властной партии в Киеве ее глава Александр Корниенко. Будущая кандидатка в мэры столицы заявила, что председатель партии – очень умный человек.

"Александр Корниенко отвечает за выборы в Киеве, а Александр Дубинский – в Киевской области. Я очень рассчитываю на Дубинского – если он не будет мне мешать, это уже очень поможет", – заявила Ирина Верещук.

Свои слова политик объяснила тем, что Александр Дубинский имеет высокую поддержку, большую аудиторию поклонников, поэтому может быть полезным партии, фракции и ей лично.

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