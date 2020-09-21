Партийное собрание киевского крыла "Слуги народа", которое состоялось 20 сентября на территории КНУ имени Шевченко, уже наделало много шума. Дело в том, что студенты были возмущены тем, что университет стал фоном предвыборной кампании "слуг" в столице.

В этом они увидели нарушение закона, ведь ни партии, ни кандидаты не могут проводить свою деятельность в учебных заведениях. О том, какова позиция относительно скандала в администрации университета, пишет "Громадське".

Мнение Шева для студентов или "слуг народа"? Что я думаю об инциденте в киевском университете

Так, руководство вуза отметило: предоставить место для проведения мероприятия их попросили в Офисе Президента.

Дело в том, что 20 сентября Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки в Украине и в университете в частности"

Президент также принял участие в презентации Стратегии развития Киева до 2027 года Киевской городской организацией партии "Слуга народа", которая была организована на территории КНУ имени Тараса Шевченко по обращению Офиса Президента к руководству университета,

– сообщили в вузе.

Руководство вуза отметило, что мероприятие состоялось на части открытой территории университета и еще и в выходной день, когда обучения не было. Не участвовали в собрании ни студенты, ни преподаватели.

"Не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в воскресенье", – добавили в администрации университета.

В администрации университета Шевченко уверены: такой формат не является политической рекламой или агитацией и не противоречит действующему законодательству.

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