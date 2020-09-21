Собрание "слуг народа" в университете Шевченко: впустить партийцев просил Офис Президента
Партийное собрание киевского крыла "Слуги народа", которое состоялось 20 сентября на территории КНУ имени Шевченко, уже наделало много шума. Дело в том, что студенты были возмущены тем, что университет стал фоном предвыборной кампании "слуг" в столице.
В этом они увидели нарушение закона, ведь ни партии, ни кандидаты не могут проводить свою деятельность в учебных заведениях. О том, какова позиция относительно скандала в администрации университета, пишет "Громадське".
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Так, руководство вуза отметило: предоставить место для проведения мероприятия их попросили в Офисе Президента.
Дело в том, что 20 сентября Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки в Украине и в университете в частности"
Президент также принял участие в презентации Стратегии развития Киева до 2027 года Киевской городской организацией партии "Слуга народа", которая была организована на территории КНУ имени Тараса Шевченко по обращению Офиса Президента к руководству университета,
– сообщили в вузе.
Руководство вуза отметило, что мероприятие состоялось на части открытой территории университета и еще и в выходной день, когда обучения не было. Не участвовали в собрании ни студенты, ни преподаватели.
"Не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в воскресенье", – добавили в администрации университета.
В администрации университета Шевченко уверены: такой формат не является политической рекламой или агитацией и не противоречит действующему законодательству.
Почему возник скандал вокруг собрания "слуг" в Киеве: коротко
- Киевский центр политической партии "Слуга народа" 20 сентября провел собрание на территории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Там объявляли имена кандидатов в Киевсовет, а также кандидата на пост мэра Киева.
- Участие в мероприятии приняли и представители руководства партии, в частности ее глава Александр Корниенко. Пришел и президент Владимир Зеленский.
- Впрочем, то, что вуз стал местом проведения такого мероприятия, не понравилось представителям Студпарламента КНУ. Там заявили, что политики нарушили закон об образовании, который запрещает партиям и кандидатам проводить свою деятельность на территории учебных заведений.
- 21 сентября возле университета Шевченко на протестную акцию собрались несколько десятков студентов. Молодежь требовала провести независимое расследование относительно политического мероприятия.
- В свою очередь, "слуги народа" уверены, что закон не нарушали. Кроме этого, в партии считают, что внутренний дворик красного корпуса университета должен быть доступным для всех желающих, ведь является исторической и культурной частью Киева.