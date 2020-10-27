В Одесском избирательном комитете продолжается марафон по подсчету результатов выборов, которые прошли 25 октября. Члены комиссии спят и питаются прямо в коридорах участка.

Толпы из членов участковых комиссий собрались в помещении "новой мэрии". Они привезли сдавать протоколы и бюллетени. Об этом сообщили в издании "Думская".

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Что там происходит

У людей есть собственные стулья и "раскладушки" и туристические коврики. Они едят прямо в коридорах. Там же и спят. А в уборную люди ходят по очереди.

Никаких противоэпидемических мер никто не соблюдает, поскольку это просто невозможно. Часть людей имеет защитные маски.

Как сообщают, многие люди находится там уже вторые сутки . Они отмечают, что ранее процедура занимала 3 – 4 часа.

. Они отмечают, что В общем, люди жалуются на беспорядок с оформлением бумаг.

Почему такие большие задержки с подсчетом

Главы УИК объясняют задержку изменением закона о выборах. Поэтому подсчет голосов и оформление протоколов при голосовании по открытым спискам может занимать больше времени.

Заместитель председателя городской комиссии рассказала, что работа затягивается из-за ошибок – многие протоколы приходится возвращать, чтобы уточнить детали. К примеру, из 5 протоколов на уточнение отправляют 2 – 3.

Смотрите видео: почему замедляется подсчет голосов

Сколько протоколов уже обработали

На этот момент обработали примерно 30% протоколов. Сейчас очередь продвигается, но очень медленно. Кое-кто готовится к ночевке снова. Вероятно, подсчет голосов затянется еще на несколько суток.

Смотрите фото: как в Одессе члены комиссии сдают протоколы / Фото "Думская"