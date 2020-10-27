Спят на полу, в туалет по очереди: как в Одессе члены комиссии сдают протоколы – фото, видео
В Одесском избирательном комитете продолжается марафон по подсчету результатов выборов, которые прошли 25 октября. Члены комиссии спят и питаются прямо в коридорах участка.
Толпы из членов участковых комиссий собрались в помещении "новой мэрии". Они привезли сдавать протоколы и бюллетени. Об этом сообщили в издании "Думская".
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Что там происходит
- У людей есть собственные стулья и "раскладушки" и туристические коврики. Они едят прямо в коридорах. Там же и спят. А в уборную люди ходят по очереди.
- Никаких противоэпидемических мер никто не соблюдает, поскольку это просто невозможно. Часть людей имеет защитные маски.
- Как сообщают, многие люди находится там уже вторые сутки. Они отмечают, что ранее процедура занимала 3 – 4 часа.
- В общем, люди жалуются на беспорядок с оформлением бумаг.
Почему такие большие задержки с подсчетом
Главы УИК объясняют задержку изменением закона о выборах. Поэтому подсчет голосов и оформление протоколов при голосовании по открытым спискам может занимать больше времени.
Заместитель председателя городской комиссии рассказала, что работа затягивается из-за ошибок – многие протоколы приходится возвращать, чтобы уточнить детали. К примеру, из 5 протоколов на уточнение отправляют 2 – 3.
Смотрите видео: почему замедляется подсчет голосов
Сколько протоколов уже обработали
На этот момент обработали примерно 30% протоколов. Сейчас очередь продвигается, но очень медленно. Кое-кто готовится к ночевке снова. Вероятно, подсчет голосов затянется еще на несколько суток.
Смотрите фото: как в Одессе члены комиссии сдают протоколы / Фото "Думская"