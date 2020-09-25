Кандидаты в мэры Киева экс-нардеп Борислав Береза и бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов поссорились в прямом эфире. Спор вспыхнул из-за фамилии Борислава Розенблата.

Все это произошло в эфире телеканала "Апостроф TV", когда Фирсов неправильно назвал фамилию Березы, сказав Розенблат.

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После этих слов кандидат в мэры Киева эмоционально вспыхнул, сказав: "Вы г*вно что ли? Вы ведете себя, как г*вно...".

Справка. Борис Розенблат – народный депутат-мажоритарщик 8 созыва от "Блока Петра Порошенко", которого подозревали в коррупции по так называемому янтарному делу.

Позже Береза попытался ответить своему оппоненту, назвав его фамилией другого экс-депутата – Егора Соболева.

Перепалка в прямом эфире между Фирсовым и Березой: смотрите видео