"Вы г*вно что ли?": кандидаты в мэры Киева устроили ссору в прямом эфире – видео
Кандидаты в мэры Киева экс-нардеп Борислав Береза и бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов поссорились в прямом эфире. Спор вспыхнул из-за фамилии Борислава Розенблата.
Все это произошло в эфире телеканала "Апостроф TV", когда Фирсов неправильно назвал фамилию Березы, сказав Розенблат.
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После этих слов кандидат в мэры Киева эмоционально вспыхнул, сказав: "Вы г*вно что ли? Вы ведете себя, как г*вно...".
Перепалка в прямом эфире между Фирсовым и Березой: смотрите видео
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