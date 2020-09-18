Степанов не будет брать активное участие в избирательной кампании: министр назвал причину
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не будет активно участвовать в избирательной кампании. Пояснил, что причиной является его работа в должности министра, которой надо уделять больше внимания, чем агитации.
Он отметил, что ситуация с COVID-19 тоже повлияла на то, что он не будет активным в предвыборной гонке, сообщило издание Интерфакс-Украина.
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"Я не собираюсь активно участвовать в избирательной кампании, ездить, агитировать. Я работаю сейчас министром здравоохранения. С утра до вечера, каждый день, без выходных я занимаюсь системой реформирования здравоохранения и другими вопросами, в том числе COVID- 19", – пояснил Степанов.
Он заявил, что очень важно, чтобы на разных уровнях власти были люди, которые способны проводить реформы, в том числе и в медицине. По словам Степанова, он 2,5 года был председателем Одесской областной государственной администрации и ему удалось за это время многое сделать, в частности в системе здравоохранения.
Останется ли Степанов министром после выборов
Также Степанов ответил, что даже в случае выигрыша на местных выборах – он все равно останется министром здравоохранения. Добавил, что согласно законодательству Украины работу министра и депутата облсовета можно сочетать.
Степанов будет баллотироваться в Одесский облсовет: что известно
- Глава министерства здравоохранения Максим Степанов будет баллотироваться в Одесский облсовет от партии "Слуга народа". 16 сентября 2020 года стало известно, что его выдвинули первым в списке.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, что такое решение принято из-за того, что к Степанову хорошо относятся одесситы, ведь он неплохо себя зарекомендовал.
- Степанов заявил, что Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти.