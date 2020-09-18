Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не будет активно участвовать в избирательной кампании. Пояснил, что причиной является его работа в должности министра, которой надо уделять больше внимания, чем агитации.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 тоже повлияла на то, что он не будет активным в предвыборной гонке, сообщило издание Интерфакс-Украина.

Обратите внимание Агитацию не ведет, – Шмыгаль вступился за Степанова в Раде

"Я не собираюсь активно участвовать в избирательной кампании, ездить, агитировать. Я работаю сейчас министром здравоохранения. С утра до вечера, каждый день, без выходных я занимаюсь системой реформирования здравоохранения и другими вопросами, в том числе COVID- 19", – пояснил Степанов.

Он заявил, что очень важно, чтобы на разных уровнях власти были люди, которые способны проводить реформы, в том числе и в медицине. По словам Степанова, он 2,5 года был председателем Одесской областной государственной администрации и ему удалось за это время многое сделать, в частности в системе здравоохранения.

Останется ли Степанов министром после выборов

Также Степанов ответил, что даже в случае выигрыша на местных выборах – он все равно останется министром здравоохранения. Добавил, что согласно законодательству Украины работу министра и депутата облсовета можно сочетать.

Степанов будет баллотироваться в Одесский облсовет: что известно