Действующий глава министерства здравоохранения Максим Степанов будет баллотироваться в Одесский облсовет от партии "Слуга народа". Его кандидатуру уже выдвинули первым в списке.

Соответствующую информацию сообщил сам Степанов на своей странице в фейсбуке. Впоследствии это подтвердила и заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кстати Арахамия прокомментировал слухи об увольнении с должностей 3-х министров

По словам Кравчук, такое решение 15 сентября приняла одесская партийная организация "слуг" на своей конференции. Она подчеркнула, что Степанов сможет в период выборов полноценно выполнять свои обязанности как министр.

Конечно, решать министру, но он сможет полноценно выполнять свои обязанности даже во время избирательной кампании, конечно, не используя свое служебное положение. Он не обязан идти в автоматический отпуск,

– пояснила Кравчук.

Она считает, что областной центр выдвинул главу Минздрава в своем списке из-за того, что "к Степанову хорошее отношение в Одесской области, он неплохо себя зарекомендовал и сможет улучшить общий результат партии на выборах".

Позиция Степанова

Глава Минздрава отметил, что ему не безразличен Одесский регион. Поэтому он принял решение усилить команду Владимира Зеленского в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в Областной совет.

Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальные перемены, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять,

– написал Степанов.

Напоследок он добавил, что не считает себя политиком, а является государственным менеджером.

Что известно о слухах о кадровых изменениях в Кабмине

Ранее ряд СМИ сообщали, что в правительстве готовят "кадровую чистку". В частности, в отставку могут уйти руководители экономического блока, а также руководитель Минздрава Максим Степанов.

В то же время глава президентской фракции в Раде Давид Арахамия ранее опровергал эти слухи.